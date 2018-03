Postikorttimaisemista tutun Santorinin kadut ja ravintolat ovat sesonkina täpösen täynnä – keväällä upeista auringonlaskuista saa nauttia lähes yksin

Matka

Postikorttimaisemista tutun Santorinin kadut ja ravintolat ovat sesonkina täpösen täynnä – keväällä upeista au

Auringonsäteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koe Santorini kävellen

Mésa Vounón vuorelta avautuu henkeäsalpaava maisema

Pikkukylät kutsuvat nauttimaan ruoasta ja rannoista

valaisevat maiseman, kun sitä katsoo vanhan viinitilan kattoterassilta. Tuuli pyyhkii yli kattojen sekä laakson, ja taustalla siintää vuoren laki sekä kimaltava Egeanmeri.Edessä avautuu Exo Gonian pienenpieni kylä Santorinin kaakkoispuolella. Toisin kuin Santorinin pohjoisimmassa kaupungissa, matkaoppaissa usein komeilevassa Oiassa tai saaren pääkaupunki Firassa, ei Exo Gonian kylässä turisteja juuri näy.Kylä koostuu muutamasta ravintolasta ja rinteessä seisovasta ortodoksikirkosta. Sinikattoiset kirkot täplittävätkin Santorinin maisemaa muutaman kilometrin välein.Majoituksemme on Airbnb-asunnoksi muutettu vuosisatoja vanha viinitila, joka sijaitsee Santorinin tunnetuimpien viinitilojen vieressä. Exo Gonian ­alueella sijaitsevat muun muassa Artemis Karamolegos ja Argyros Estate -viinitilat.Molemmat tilat – kuten suuri osa Santorinin viinitiloista – keskittyvät Santorinin alkuperäislajikkeiden, kuten assyrtiko-rypäleen viljelyyn.Kansainvälisestikin palkitun Artemis Karamolegos -tilan viinilehtoja ei kastella keinotekoisesti, vaan aamukaste ja ilmankosteus pitävät huolen viinilehdon vedensaannista. Viiniköynnöksiin imeytyvässä vedessä on suolaa, joka tekee vulkaanisessa maaperässä kasvavasta assyrtiko-rypäleestä kypsytetystä viinistä mineraalisen.Aavistuksen sitruksinen ja hapokas assyrtiko sopii paikallisten mukaan loistavasti kalojen sekä merenelävien ja grillattujen liharuokien pariksi. Raikas viini istuu kuulemma myös vain nautiskeluun kuuman auringon alla.Perhetila Argyros Estate on puolestaan yksi Santorinin suurimmista viinitiloista. Pian 115-vuotiaalla tilalla kasvatetaan viittä alkuperäislajiketta.Kahdeksan euroa maksavan viinimaistelun aikana saa maistaa viittä eri viiniä ja kuulla niiden valmistuksesta, viinilajien erityispiirteistä ja itse tilasta.Assyrtiko-, aidani- ja athiri-rypäleistä valmistettava makea Vinsanto-jälkiruokaviini muistuttaa etäisesti port-viiniä ja hivelee makunystyröitä.Kykladien saariin kuuluvan Santorinin matkailusesongin huippu on kesäkuusta syyskuuhun. Sesonkiaikaan pikkukaupunkien kiemurtelevat kadut ja jyrkänteillä seisovat ravintolat ovat täpösen täynnä, mutta jos saarille matkustaa keväällä tai myöhään syksyllä, saa monista maisemista nauttia lähes yksin.Saaren jylhä luonto ja kävelyreitit on huikea kokea ilman ihmismassoja. Vaikka auto tai mönkijä on erittäin kätevä kulkuväline kukkulaisella saarella ja huokea vuokrata, kannattaa saareen silti tutustua myös patikoiden.Yksi Santorinin upeimmista kävelyreiteistä kulkee tulivuorikalderan kupeessa pääkaupunki Firan ja pohjoisen Oian välillä. Reitti on reilut kymmenen kilometriä pitkä, ja sen aikana saa kävellä pitkin niin kaupunkien kivisiä katuja, leveitä hiekkateitä kuin jyrkkiä nousevia ja laskevia polkuja.Matkaan kannattaa lähteä joko noin aamuyhdeksän aikaan tai myöhemmin iltapäivällä, jottei suurinta osaa reitistä tarvitse taivaltaa polttavan auringon alla. Matkaan kuluu kolmesta neljään tuntia kävelytahdista riippuen. Pää täytyy suojata auringolta, jalkaan vetää kunnon vaelluskengät tai hyvät lenkkitossut ja reppuun pakata vähintään aurinkovoide ja vesipullo.Jylhät luonnonmaisemat ovat reitin suola; vaelluksen lomassa pysähtyy vähän väliä ihailemaan kimaltavaa merta ja siihen laskevia pitkiä, jyrkkiä seinämiä sekä erilaisia maanmuodostelmia. Yksi vulkaanisista saarista siintää vasemmalla ja loistoristeilijät lipuvat hiljaa saarten kupeessa.Jos reitin kulkee kohti pohjoista, odottaa Oian kaupungissa yksi maailman upeimmista auringonlaskuista. Purppurainen taivas saattaa kävelijöitä viimeiset kilometrit, ja pohjoisen jyrkänteelle rakennettu kaupunki rinteissä lepäävine uima-altaineen on hämärän laskeuduttua huikea näky.Perillä Oiassa voi palkita itsensä ja nauttia drinkin yhdessä kaupungin parhaista baareista cocktail-ravintola Finon terassilla.Paitsi Santorinin luonnosta, voi myös saaren historiasta nauttia kävellen. Mésa Vounón vuorella, saaren toiseksi korkeimmassa kohdassa noin 360 metrin korkeudessa sijaitsee muinainen Thera, saaren vuosituhansia vanha keskus.Nousun voi aloittaa lähes merenpinnan tasolta, mutta helpompi ja aikaa säästävämpi vaihtoehto on suunnata autolla tai mönkijällä ylös kiemurtelevaa vuorenrinnettä. Parkkipaikalta nousu jatkuu muinaiseen Theraan, jonka rauniot lepäävät vuoren laella.Theran historia ulottuu ainakin 900-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Kaupungin perustivat Spartan doorilaiset siirtolaiset, jotka ymmärsivät paikan strategisen merkityksen: Theran korkean jyrkänteen laidalta on näkyvyys saarelle ja merelle joka suuntaan.Siirtokunnan merkitys oli aluksi vähäinen, mutta noin 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua Ptolemaiosten hallitsijoiden sotalaivasto seisoi Theran satamassa – ja tuona aikana kaupunki rakennettiin lähes täysin uudelleen. Näiltä ajoilta ovat peräisin Therasta kaivetut arkeologiset rakenteet, joista yksi upeimmista on merelle avautuva amfiteatteri.Vaikka tuuli vinkuu korvissa, Theran vuosituhansia vanhoilla kaduilla kiertelee mieluusti muutaman tunnin ajan. Paluumatkalla kannattaa pysähtyä lounaalle tai kahvihetkelle Kamarin rannalle.Kamarin kylä oli ennen kalastajakeskus, mutta nykyisin kylä ja rantabulevardi elävät palveluista. Rantabulevardilla on vieri vieressä pieniä putiikkeja, ravintoloita ja kahviloita. Esimerkiksi kreikkalaista puuvillaa ja pellavaa löytää Kamarista Firaa ja ­Oiaa huokeammin.Musta vulkaaninen hiekka ja syvän sininen meri luovat upean rantaviivan. Jos paikalle saapuu yöaikaan, näkee Mésa Vounón kohoavan vuoren kimmeltävän kuun valossa.Santorinin auringonlaskut ovat vailla vertaa. Oian lisäksi auringonlasku kannattaa hurauttaa katsomaan aivan saaren eteläkärkeen, jossa seisoo Akrotirin majakka.Miljöö on varsin maanläheinen hulppeaan Oiaan verrattuna; 1800-luvun lopulla rakennetun majakan kupeessa, suurilla kivillä meren äärellä voi siemailla assyrtikoa ja nauttia oliiveja ja herkullisia juustoja auringon laskiessa Egeanmereen.