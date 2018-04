Matka

Jos sisällis­sotien juuri­syyhyn ei puututa, väki­vallan kierre ei katkea koskaan

Tein

Väistämättä tulin

Hienoimpia tunnelmia

Ehkä jonakin

pari viikkoa sitten teatterimatkan Etelä-Helsinkiin. Kyllä kannatti: Kom-teatterin Veriruusut oli näytelmä, joka jokaisen suomalaisen olisi hyvä nähdä – jos vain kyyneleiltään pystyy.Katsomoa koskettivat punakaartin naissotilaiden kohtalot, mutta kylmäävintä oli, miten voimallisesti näyttämöllä tulivat lihaksi sadan vuoden takaiset tapahtumat, Suomen sisällissodan syyt ja seuraukset.Astuin hiljaisen yleisön mukana ulos Kapteeninkadulle ja katselin ympärilleni typertyneenä. Miten ihmeessä siitä hirmutekojen ja katkeruuden kierteestä voi nousta tällainen yhteiskunta – maa, jossa asuvat maailman tutkitusti onnellisimmat ihmiset?ajatelleeksi myös matkojani niihin maailmankolkkiin, jotka ovat joutuneet vastaavien veristen sisällissotien runtelemiksi.Lähtökohdat vaihtelevat, mutta yksi asia yhdistää kaikkia sisällissotia – ja näin oli Suomessakin 1918: taustalla on aina pitkään jatkunut epäoikeudenmukaisuus tai suoranainen sorto.Kaava menee usein niin, että vastarintaan noustaan, hallinto horjuu, perushuolto pettää, suurvallat ajavat omia etujaan, vastapuoli epäinhimillistetään, teurastus alkaa. Kaavan taitavat niin hindut, muslimit, ateistit, animistit kuin buddhalaiset, ja kristityt sen vasta osaavatkin.Ja jos sisällissotien juurisyyhyn – yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon – ei puututa, ei kierre pääty koskaan.matkustajana olen kokenut sellaisissa maissa kuin Kambodža tai Sri Lanka, joissa pitkään jatkunut verenvuodatus on äskettäin päättynyt ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Ja vaikka anteeksi ei olekaan ehkä täysin annettu puolin eikä toisin, katkeruus on saatu sysättyä syrjään.Olen iloinnut, kun molemmissa maissa matkailu on kasvanut kohisten ja tuonut valtavasti lisätuloja, joista osa tihkuu myös köyhimpiin kansanluokkiin.Mutta sodan juuria ei ole katkaistu. Nyt Sri Lankassa vainotaan tamilien sijasta muslimeja, ja Phnom Penhissä järisevät lyhytikäisen demokratian perustukset.päivänä Socotran saaren hämmästyttävä ­biosfääri Jemenissä tai Mogadishun kaunis kaupunkiranta Soma­liassa ovat hyvinvoivia turistikohteita. Tai Syyria.Suomen tarina kertoo, että kaikki on mahdollista. Mutta Veriruusuista sen käsitin: ilman naisten aseman ja lasten koulutuksen tuntuvaa parantamista emme mekään olisi tässä.