Pohjois-Irlantiin kannattaa lähteä nyt ennen kuin muutkin tajuavat – Seitsemän hyvää syytä matkustaa Belfastiin

Fakta

Pohjois-Irlantiin pääsee helposti



Pohjois-Irlanti kuuluu Yhdistyneesen kuningaskuntaan. Sen pääkaupunki on Belfast.



Belfastissa on kaksi lentokenttää. Keskustaa lähellä olevalle Belfast City -lentokentälle on monta päivittäistä lentoa Lontoon Heathrow’lta sekä kaikista Britannian suurimmista kaupungeista.



Belfastin kansainvälinen lentokenttä sijaitsee noin 20 kilometrin päässä keskustasta. Sinnekin pääsee Lontoosta ja brittikaupungeista.



Pohjois-Irlannin voi yhdistää myös Irlannin-matkaan. Dublinista Belfastiin ajaa bussilla tai junalla runsaassa parissa tunnissa.



Asukkaita Pohjois-Irlannissa on hieman alle kaksi miljoonaa, ja Belfastissa noin 300 000.



Pohjois-Irlannissa ovat käytössä punta, vasemmanpuoleinen liikenne sekä brittiläistyylinen pistorasia.



Vähemmistökieli on iiri, jota osaa puhua vain viitisen prosenttia väestöstä.