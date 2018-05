Vaellus Himalajan sydämessä vie läpi satukirjojen maisemien, eikä edes vaadi huippukuntoa – videot näyttävät matkan Annapurnalla

Matka

Pikaretki Himalajalle kahdessa lomaviikossa

Useimmat

Jutun

Lyhyiden

kuin höyryveturi noustessani reppu selässä kiviportaita kohti Chomrongin kylää Annapurnan suojelualueella Nepalin keskiosassa. Rappuja on takana ehkä pari tuhatta, kun jaloista alkaa loppua veto.Istahdan kivimuurille ja yritän hakea innoitusta vuorimaisemista. Sadepilvien välistä ei kuitenkaan häämötä kutsuvasti pyhän Machapuchare-vuoren luminen kaksoishuippu, vaan näkymät loppuvat läheisten mäkien vihreisiin alarinteisiin.On Nepalin-vaelluksen ensimmäinen päivä. Tilausauto on kuljettanut meidät Pokharan kaupungista retken alkupisteeseen, piskuiseen Siwain kylään. Alkumatka taittuu nopeasti Modi Khola -joen metsäisiä rantoja ja terassipeltojen reunoja pitkin. Sitten alkavat ensimmäiset loputtoman tuntuiset kiviportaat.Lähtöhuumassa lounas jäi väliin. Vatsa kurnii. Ehkä ennen matkaa olisi myös kannattanut tehdä porrastreeniä.suojelualue on maailman tunnetuimpia – ja suosituimpia – vaellusseutuja. Reittejä on useita: kolme viikkoa kestävästä ympärivaelluksesta muutaman päivän patikkaretkeen kylästä toiseen.Annapurnan perusleiriin 4 130 metrin korkeuteen vievä reitti on pituudeltaan ja vaativuudeltaan keskitasoa. Siitä selviävät useimmat kohtuukuntoiset. Reitin varrella tapaa kaikenlaisia kulkijoita: seniori-ikäisiä Nepal-veteraaneja, isoja ryhmiä oppaineen ja kantajineen sekä omatoimisia vaeltajia.Vaihtelevien maisemien Annapurnan alueelle houkuttelevat hyvät palvelut: muutaman tunnin patikkamatkan välein vuorilla odottaa valikoima teetupia, joista saa edullisesti ruokaa, puhdistettua vettä ja yösijan. Jopa alle 25 euroa riittää päivän kuluihin.Vaelluksen alkuun pääsee Nepalin mittakaavassa nopeasti. Välietappina on maan toiseksi suurin kaupunki Pokhara, jonne Annapurnan alueen vuoret näkyvät kirkkaalla säällä. Bussimatka pääkaupunki Kathmandusta Pokharaan kestää noin seitsemän tuntia, lentomatka puolisen tuntia.Ohjatulla vaellusretkellä pääsee helpoimmalla: matkanjärjestäjä huolehtii kuljetuksista, reitistä, aterioista, majoituksesta ja luvista. Usein mukana on myös kantajia, jolloin omaksi taakaksi jää vain pieni päiväreppu.Oppaiden ja kantajien käyttäminen tuo paikallisille kipeästi kaivattuja tuloja, mutta retken voi tehdä myös itsenäisesti. Reitti on enimmäkseen hyvin merkitty ja paikalliset osoittavat kysyjän tarvittaessa oikeaan suuntaan.Me olemme liikkeellä omin voimin. Silloin voi itse määrätä päivämatkojen pituuden ja yöpymispaikat. Suosituimpiin aikoihin teetuvat saattavat tosin olla täynnä, joten yöpaikka voi löytyä ruokailuhuoneen lattialta.päivän vaellus päättyy viiden tunnin jälkeen Taulungin kylään, määränpäänä olleen Chromrongin lähettyville. Nousua kertyy yli 1 200 metriä.Rappuset ja vesisade ovat imeneet menohalut, mutta iso annos dal bhatia eli juoksevaa linssimuhennosta riisillä ja herkullinen pannulla paistettu gurung-leipä helpottavat nopeasti oloa.Ruoka Annapurnan reitillä on kasvispainotteista: alemmissa kylissä on vielä lihaa, mutta lähempänä Annapurnan perusleiriä liha lähes katoaa ruokalistoilta. Lihan puuttumiselle pyhien vuorien lähettyvillä on uskonnollisia syitä, toisaalta sen tuoreudestakaan ei ole takeita.Kananmunia ja juustoa on koko ajan saatavilla – ja teetupien toisiaan muistuttavilta listoilta löytyy myös pitsaa. Repussa kannettavaan kuivamuonaan verrattuna ateriat ovat luksusta.Teetupien majoitus on puolestaan askeettista: huoneissa on vain muutama sänky ja ehkä pieni pöytä. Lämmitys puuttuu kokonaan, joten oma makuupussi on tarpeen. Täkkejä on saatavilla, mutta ne ovat usein jo nähneet parhaat päivänsä.Sesonkiaikaan tuvissa saattaa olla tungosta. Keväällä suosituin aika alkaa maaliskuun puolivälissä ja kestää toukokuuhun. Kevättäkin kiireisempi syksyn sesonki kestää syyskuun puolivälistä marraskuuhun. Kun Suomessa on kesä, useimpia Nepalin alueita piiskaavat monsuunisateet.loppupuolella ennen turistikauden alkua reitillä on hyvin tilaa. Talvi on kääntymässä kevääksi, ja alemmissa korkeuksissa alppiruusuja koristavat ensimmäiset kukat. Kylissä vastaan tulee hidasliikkeisiä vesipuhveleita ja nopeajalkaisia koululaisia.Yöt ovat kylmiä ja käyvät kylmemmiksi korkeuden lisään­tyessä. Aamut sarastavat kirkkaina, muuttuvat aurinkoisiksi päiviksi ja kosteiksi iltapäiviksi. Yöllä lämpötila tippuu pakkaselle.Sumuisissa metsissä sammaleen, jäkälien ja muiden päällyskasvien koristelemat puut tuovat mieleen satukirjojen kuvitukset.Dovanissa 2 500 metrin korkeudessa pahimmat kiviportaat ovat jo takana. Aamulla apinalauma kiipeilee joen toisella puolella ja auringonsäteet valaisevat Machapuchare-vuoren 6 993 metriä korkean huipun.Matka seuraavaan yöpaikkaan Deuraliin 3 200 metrin korkeudessa vie vain kolme tuntia. Matkaa olisi voinut jatkaa pidemmällekin. Yli 3 000 metrin korkeudessa liikuttaessa kuitenkin suositellaan nukkumakorkeuden lisäämistä enintään 500 metrillä vuorokaudessa vuoristotaudin välttämiseksi.Deuralin lähettyvillä on muutamia paikkoja, joissa saa keväällä lumisateiden jälkeen pelätä länsipuolella kohoavan Hiunchuli-vuoren rinteiltä tulevia vyöryjä. Koska iltapäivällä sade tulee jo lumena ja rakeina, ei lyhyt kävelypäivä harmita.eteenpäin vastassa ovat vaelluksen vaikuttavimmat maisemat. Laakso kapenee, ja vuorten seinämät nousevat polun molemmilla puolilla lähes pystysuorina.Kolmen tunnin kävelyn jälkeen seisoimme Machapucharen perusleirin teetupien pihalla 3 700 metrin korkeudessa. Melkein vieressä kohoaa hindujen Siwa-jumalan pyhän vuoren Machapucharen kunnioitusta herättävä hahmo. Suomeksi Machapuchare tarkoitta kalan pyrstöä. Siltä huippu kauempaa katsottuna hieman näyttääkin.Virallisesti kukaan ei ole kiivennyt Machapucharen huipulle. Brittien retkikunta kääntyi 1957 takaisin 150 metriä ennen huippua, tarinasta riippuen Nepalin kuninkaalle antamansa lupauksen tai sääolojen takia. Retken jälkeen vuori on ollut suljettu kiipeilijöiltä, mutta huhujen mukaan sille on kiivetty salaa.Näkymistä saa nauttia muutaman tunnin teetuvan terassilla lämpimässä auringonpaisteessa. Auringon mentyä pilveen lämpötila laskee nopeasti ja tuvan asukkaat siirtyvät peittojen alle ruokailuhuoneeseen siemailemaan sitruuna-inkivääriteetä.Pilvet ja lumipyry kietovat laakson harmaaseen vaippaan. Ylös rinnettä taakkoineen kapuavat kantajat näyttävät aaveilta.meidän on tarkoitus kävellä retken huippupisteeseen Annapurnan perusleiriin katsomaan, kuinka aurinko nousee maailman kymmenenneksi korkeimman vuoren ylle.Varovaisesta nousunopeudesta huolimatta matkakumppanini kärsii vuoristotautiin liittyvästä päänsärystä ja päättää jättää viimeisen pätkän väliin. Olen nukkunut huonosti vatsataudin takia, mutta lähden silti matkaan.Perusleiriin 4 130 metrin korkeuteen kävelee lumikenttiä pitkin parissa tunnissa. Sijainti on maisemien kannalta paras mahdollinen: paikka sijaitsee tasanteella, jota ympäröivät joka puolella korkeat huiput. Täälläkin voi yöpyä ilman telttaa, sillä ­alueella on rykelmä teetupia.aamuna 8 091 metrin korkuinen päähuippu on pilvien peitossa. Annapurnan vaikeasti kiivettävä eteläinen seinämä nousee kunnioitusta herättävänä jäätikön takaa. Olo on seesteinen, vaikka turisteja kuljettavat helikopterit säksättävät alempana laaksossa.Näköalapaikan kiviin on kiinnitetty laattoja, jotka kunnioittavat vuorella kuolleita kiipeilijöitä.Annapurna on maailman vaarallisin vuori. Huipulle yrittäjistä yli kolmasosa on menettänyt henkensä. Jyrkkäseinäisten vuorijättiläisten keskellä vaeltaja tuntee oman pienuutensa.Paluumatkalla Himalaja näyttää ankarat kasvonsa: lämmin auringonpaiste muuttuu hetkessä ukkosen jyrinäksi ja kohta peukalonkynnen kokoiset rakeet ropisevat päähän. Onneksi teetuvan suoja on lähellä.Seuraavana päivänä aurinko paistaa taas.Nepalin klassikkovaellukset – kuten Everestin perusleirin vaellus tai koko Annapurnan kierros – vievät vähintään kaksi viikkoa. Ulkomaanlentojen ja reitin alkupisteeseen matkustamisen kanssa aikaa koko matkaan tarvitaan usein kolmisen viikkoa tai enemmän.Annapurnan perusleirille ja takaisin voi kävellä suorinta reittiä noin viikossa. Kiireinen voi jouduttaa matkaa vielä parilla päivällä korvaamalla alarinteiden osuudet autokyydillä. Näin sinne ehti kahden viikon lomalla ja aikaa jää vielä hieman Kathmandullekin.Perinteisiä aloitus- ja lopetuspaikkoja ovat Nayapulin ja Phedin kylät, mutta sorateiden verkosto etenee vuosi vuodelta lähemmäs alueen ydintä. Samalla vaellus menettää jotain alkuperäisestä luonteestaan – ja liikenteen lisääntyessä yhä useammat valitsevat autokyydin mahdollisimman pitkälle.Toisaalta Annapurnan perusleirin vaellukseen voi myös yhdistää retken esimerkiksi Poon Hillin näköalapaikalle.vaellus alkoi autokyydin jälkeen Siwain kylästä – tai oikeastaan bussiseisakkeelta – Ghandrukin ja Kimchen välimaastosta. Paikkaa ei ole merkitty useisiin karttoihin. Reitti päättyi New Bridgen teetuvan ylärinteille muutaman kilometrin päähän lähtöpaikasta, jonne ollaan ilmeisesti rakentamassa uutta tietä.Vaellus kesti vajaat seitsemän päivää. Reitti ei ole pitkiä nousuja ja laskuja lukuun ottamatta vaikea, mutta nopea nousu korkeuksiin kannattaa ottaa huomioon. Annapurnan perusleirin korkeus 4 130 metriä on ”vähän” verrattuna vaikkapa Everestin perusleirin korkeuteen (5 380 metriä) tai Annapurnan kierroksen korkeimpaan solaan (5 416 metriä), mutta akuutin vuoristotaudin (AMS) riski on todellinen.etäisyyksien vuoksi turvallinen nousunopeus ylittyy helposti. International Society for Mountain Medicinen suositusten mukaan yli 3 000 metrin korkeudessa nukkumakorkeus saisi kasvaa enintään 300–500 metriä vuorokaudessa ja ennen 3 000 metrin korkeutta pitäis nukkua vähintään yksi yö ”välikorkeudessa” eli alle 3 000 metrissä.Jutun vaelluksella nukkumapaikat olivat menomatkalla Taulung (2 180 metriä), Doban (2 520 metriä), Deurali (3 200 metriä) ja Machapuchare Base Camp (3 700 metriä).Jopa järjestetyillä vaelluksilla turvallinen nousunopeus ylitetään usein. Ennen matkaa kannattaa tutustua vuoristotaudin ehkäisyyn ja oireisiin. Nousu kannattaa lopettaa oireiden ilmaantuessa. Kannattaa myös selvittää, korvaako matkavakuutus kuljetuksen helikopterilla alas hoitoon.Varsinkin keväällä Annapurnan perusleirin reitillä riskinä ovat myös lumivyöryt Bamboon alueen ja Machapucharen välillä. Jos alueella on satanut paljon lunta, kannattaa kysellä tilanteesta oppailta ja teetupien henkilökunnalta.Varsinkin sesongin ulkopuolella vaellukseen kannattaa varata muutama varapäivä, jos paluu ei heti onnistu lumisateen takia.Ennen vaellusta on hankittava Nepalin vaelluskortti (TIMS) ja Annapurnan suojelualueen (ACAP) lupa Kathmandusta tai Pokharasta. Ne maksavat yhteensä noin 30 euroa.Vaelluksen jälkeen kannattaa viettää ainakin yksi päivä Pokharassa ennen paluuta Kathmandun hälinään. Kathmandussa ehtii tutustua vaikkapa Swayambhunathin buddhalaiseen temppelialueeseen ja hindujen Pashupatinath-temppeliin.