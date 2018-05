Paavien palatsi Avignonissa on valtava linnoitus, jonne kirkko pakeni 1300-luvulla – HS vieraili palatsissa, joka herää eloon uudenlaisella sovelluksella

Matka

Paavien palatsi Avignonissa on valtava linnoitus, jonne kirkko pakeni 1300-luvulla – HS vieraili palatsissa, j

Eteläisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avignonin vanhankaupungin kiertää kokonaan iltapäivässä

Kaupunkiin

Paavien arki tulee lähelle lisätyn todellisuuden avulla

Palatsin

Erityisen

Mitä muuta Avignonista löytyy?

Suosittu

Ranskassa sijaitseva Avignonin kaupunki on niin pieni, että on vaikea uskoa, millainen palatsi sen muurien sisään kätkeytyy.Palais des Papes – eli Paavien palatsi – on Euroopan suurin goottilaistyylinen palatsi, jonka rakennuttamisesta vastasivat katolisen kirkon paavit. Tänne Avignoniin paavit joutuivat muuttamaan Roomasta 1300-luvulla kirkon ja Ranskan kuninkaan valtataisteluiden takia.Katolisen kirkon historiankirjoituksessa paavien etätyöjaksoa Avignonissa kutsutaan nimellä Avignonin vankeus.Seitsemänsataa vuotta myöhemmin paikalla vierailevan turistin silmiin loistelias palatsi näyttää kaikkea muuta kuin vankilalta.Palatsissa on 12 tornia, joiden huipuilta avautuvat upeat näkymät Rhônejoelle ja Avignonin vanhankaupungin kattojen ylle. Sisään Paavien palatsiin kuljetaan valtavan korkeasta oviaukosta, joka näyttää tältä:Jos paavit pitivät Avignonin palatsia vankilana, kirkon puheet kiirastulen kärsimyksistäkin alkavat tuntua houkuttelevilta.Matkakohteena Paavien palatsia voi suositella, jos sattuu matkustamaan Etelä-Ranskassa.Paavien palatsia on myös hyvin vaikea välttää, jos Avignoniin päätyy, sillä Avignonin vanhakaupunki on niin pieni.Keskellä hieman salmiakin muotoista kaupunkia kulkee pääkatu, jonka varrella on kahviloita, muotiliikkeitä ja kaikkea, mitä eurooppalaisen kaupungin kaduilla tapaa olla.Ostoskadulta risteää monia kapeita kujia, jotka mutkittelevat läpi kaupungin aina ympäröiville muureille saakka.Pääkadun puolivälissä on suuri aukio, Place de l’Horloge, jota reunustaa tusina ravintolaa. Niiden terassit ovat lämpimänä iltana täynnä väkeä. Värikäs karuselli pyörii aukion päädyssä.on nautinto tutustua jalan.Pääkadun voi kevyesti kävellä päästä päähän ja päätyä kaupungin muurilta toiselle, sillä matkaa on alle pari kilometriä.Kaupunki on täynnä sokkeloisia kujia, joiden varsilla on paljon pieniä putiikkeja, museoita, kirkkoja ja houkuttelevia kahviloita.Muurin ulkopuolellakin kannattaa käydä kiertelemässä. Joen rannoilta löytyy laajoja viheralueita ja toinen Avignonin tunnetuimmista nähtävyyksistä: Pont Saint-Bénézet, Avignonin silta.Siltaa ja koko kaupungin ­siluettia kannattaa käydä ihailemassa esimerkiksi joen toisella puolella avautuvasta île de la Barthelassen puistosta.Nähtävyys Avignonin sillasta on tullut sen takia, että silta on romahtanut jo 1600-luvulla, eikä sitä ole korjattu. Sillanpätkästä on tullut ikoninen osa ranskalaista turismia ja kultturihis­toriaa, ja se on huomioitu muun muassa Unescon maailmanperintöluettelossa. Kulttuurihistoriassa sillalla on tärkeä rooli myös siksi, että tunnettu ranskalainen kansanlaulu Sur le Pont d’Avignon kertoo sillasta.Kaupungin keskellä kuitenkin kohoaa Avignonin nähtävyyksistä tunnetuin: paavien itselleen rakennuttama jättimäinen palatsi.Palatsi on jo ulkopuolelta näkemisen arvoinen. Tornit kohoavat epäsäännöllisin välein suuresta linnoituksesta, joka näyttää yhtä paljon palatsilta kuin koristeelliselta muurilta.Valtava kokonaisuus näyttää jatkuvan loppumattoman pitkään, sisällä tilaa on yli 15 000 neliötä.Palatsin eri tasanteille voi kiivetä ilman sisäänpääsymaksua. Palatsin vieressä on suuri Rocher des Domsin puisto, josta avautuvat upeat näkymät kaupunkiin.Palatsin sisällä pääsee tutustumaan sen yli 20:een huoneeseen.On entisiä ruokailutiloja, olotiloja ja huoneita kauniille freskoille, tiloja, joissa on vietetty vuosisatojen ajan makeaa elämää.vierailijoille tarjotaan mahdollisuutta ottaa kierrokselle mukaan iPad, joka viekin palatsikierroksen uudelle tasolle. Kaulassa kulkeva laite on ohjelmoitu kertomaan vierailijalle, missä tiloissa hän palatsissa kulkee ja mitä niissä on aikoinaan tapahtunut.Monet museot pyrkivät hyödyntämään interaktiivisuutta kierroksillaan. Paavien palatsissa tässä on onnistuttu hyvin.Ipadin näytöllä näkyy vierailijan sijainti ja karttapohja. Kuulokkeissa puhuva ääni kertoo palatsin historiasta sitä mukaa, kun kierros etenee.hyvin Paavien palatsissa hyödynnetään niin sanottua lisättyä todellisuutta.Se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Paavien palatsin upeat tilat heräävät eloon.Kokemus näyttää tältä:Palatsin avarat tilat itsessään ovat vaikuttavia, mutta paikan historiaan pääsee uudella tavalla sisään, kun näkee, miltä samassa paikassa on saattanut näyttää 1300-luvulla.Tablettitietokoneen näytölle piirtyvä 3D-grafiikka on näyttävää ja vie museokierroksen uudelle tasolle.Paljastuu, että palatsin harmaantuneet seinät ja lattiat ovat olleet värikkäitä ja sävyltään lämpimiä. Monessa salissa on tarjottu ruokaa pitkiltä pöydiltä, jotka notkuvat herkkuja. Seinillä on roikkunut paljon taidetta ja kaikesta näkee, että paavit ja kardinaalit ovat eläneet täällä ylellistä elämää.Lisättyä todellisuutta hyödyntävä kokemus tuo historian lähelle ja tulee halu kiertää jokainen palatsin paristakymmenestä huoneesta.Siinä onkin urakkaa ja kierrokselle voi hyvin varata yli tunnin aikaa. Sisätilojen lisäksi myös monet palatsin korkeimmista torneista ovat avoinna vierailijoille, ja palatsin huipulla on myös kahvila.Palatsista poistutaan matkamuistomyymälän kautta. Tarjolla on suuri kattaus lahjatavaraa, joista suurin osa liittyy jollain tavalla paaveihin. Myös nuorison hittilelu fidget spinner on saanut paavillisen käsittelyn:Paavien palatsin vieressä on myös Avignonin kuuluisin taidemuseo, Musée du Petit Palais, joka on myös Unescon maailmanperintökohde.Kirkkoja, katedraaleja ja ravintoloita sekä museoita ja pikkukauppoja Avignonissa riittää, mutta matkakohteena vanhakaupunki on hyvin nopeasti ­kierretty.Avignon ei yksittäisenä lomakohteena välttämättä kanna pitkälle, ellei ole todella kiinnostunut paavien historiasta. Eteläisessä Ranskassa matkustavan on kuitenkin helppo piipahtaa Avignonissa. Marseillesta on alle sadan kilometrin matka Avignoniin, Cannesista noin 230 kilometrin.Avignonin ympärillä on paljon kohteita Etelä-Ranskan ja Provence-Alpes-Côte d’Azurin kaupungeista ja viinitiloista merkittäviin historiallisiin nähtävyyksiin, kuten Le Pont du Gardin silta.Korkea akvedukti on yksi parhaiten säilyneistä roomalaisen arkkitehtuurin saavutuksista Ranskassa, ja myös osa Unescon maailmanperintökohteiden listaa. Silta on parinkymmenen kilometrin päässä Avignonin vanhastakaupungista.Lähellä, noin 40 kilometrin päässä sijaitsee myös Unescon listalle päässyt Arlesin historiallinen kaupunki, johon pääsee junalla parissakymmenessä minuutissa.aika vierailla Avignonissa on jokakesäinen teatterifestivaali, Festival d’Avignon, jolloin kaupungin kadut ja teatterit täyttyvät erilaisista performansseista. Tuolloin lämpötila Avignonissa on vuoden kuumimmissa lukemissa, mikä tarkoittaa helposti jopa 30:a astetta. Vierailijoita festivaalille odotetaan joka heinäkuu yli satatuhatta.Paavien palatsi on myös ollut Avignonin festivaalin näyttämönä festivaalin perustamisvuodesta 1947 lähtien. Festivaalin aikana Paavien palatsin sisäpihat ja ulkotilat täyttyvät ihmismassoista, kun teatterin lavat ja katsomot pystytetään historialliseen miljööseen.Vuosittain Avignonissa vierailee kaiken kaikkiaan noin neljä miljoonaa turistia. Noin 650 000 heistä vierailee myös Paavien palatsissa, joka onkin yksi koko Ranskan suosituimmista turistikohteista.Helsingistä Avignoniin ei ole tarjolla suoria lentoja, monet lennot kulkevat esimerkiksi Pariisin kautta. Netin lentovälittäjien tiedoista käy ilmi, että esimerkiksi heinäkuussa lentäminen Avignoniin on tuskallisen hidasta. Välilaskuineen ja odotuksineen matka-ajat venyvät usein yli kymmenen tunnin. Ihanteellisin tapa matkustaa Avignoniin onkin ottaa kaupunki osaksi Etelä-Ranskan matkaa.