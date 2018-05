Matka

Maboneng muuttui kaikkien karttamasta no-go-zonesta kukoistavaksi matkakohteeksi – miten se oikein tapahtui?

Eräs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mabonengin muutoksen

Kehitys on tuttua

Siihen ateriaan

matkailun hämmästyttä­vimmistä muodon­muutoksista tuli lihaksi viime syksynä. Silloin muodin raamattu Vogue nimesi Mabonengin Afrikan cooleimmaksi matkakohteeksi ja vertasi sitä New Yorkin Brooklynin hipsterimekkaan, Williamsburgiin.Mitä ihmettä?Vielä äskettäin Maboneng (ja sitä ympäröivä Johannesburgin vanha keskusta) oli ”no-go-zonea”, jonka kaduille eivät turistit uskaltautuneet lainkaan – eivätkä monet paikallisetkaan, ainakaan auringon laskettua.Nyt alue kukoistaa ympäri vuorokauden. On hotelleja, kahviloita, taidegallerioita, ravintoloita ja yökerhoja, puoteja täynnä paikallista designia – ja jopa sushiravintola, mitä olisi voinut aiemmin pitää täysin utopistisena ajatuksena.myötä Johannesburgin maine Etelä-Afrikan ja koko maailman vaarallisimpana kaupunkina on karissut.Mitä Mabonengissa tapahtui? Kaikki alkoi siitä, kun rapistuneen teollisuusalueen tyhjistä varastorakennuksista alettiin vuokrata edullisesti studioita taiteilijoille, toimistotilaa luoville yrittäjille ja keitaita kapakoitsijoille.Jengiläisten hallitsemalle alueelle tuli uutta toimeliaisuutta, uusia ihmisiä hyvin monimuotoisista taustoista – ja turvallisuutta, minkä synnytti etenkin ihmisten vilkas kanssakäyminen.Mabonengissa kaikki on tehty toisin kuin vanhan apartheid-hallinnon rasistisessa kaupunkisuunnittelussa.niin Berliinistä, Barcelonasta kuin Méxicostakin: halvat hinnat houkuttelevat rosoisten joutomaiden liepeille taiteilijoita. Heitä seuraavat kulttuuritapahtumat, ravintolat ja juhlijat – ja sitten tulevatkin turistit ja pulleita käsiään hieroskelevat kiinteistösijoittajat.Kolikolla on kääntöpuolensa. Kallistuneet hinnat ovat nostattaneet turismin vastaisen kansanliikkeen Berliinissä ja Barcelonassa, mutta nyt niin on käynyt Johannesburgissakin.”Sifuna ukudla iSushi noMaboneng! – Mekin haluamme syödä sushia Mabonengissa”, huusivat läheisen Jeppestownin kiihtyneet asukkaat osoittaessaan mieltään vuokrankorotuksia ja köyhälistön häätösuunnitelmia vastaan.taitaa olla vielä matkaa. Mutta Mabonengin tarinasta olisi paljon opittavaa myös Suomessa. Kukoistavia matkakohteita (ja asuinalueita) yhdistävät nimenomaan omaehtoisuus, monimuotoisuus ja luova, salliva ilmapiiri. Ei ihan perinteisiä suomalaisia vahvuuksia.