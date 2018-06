Matka

Verkkainen Karpathos sopii omatoimiselle lomailijalle

Vuoristoisella

Tukikohtana Pigadia

Kylä kuin ulkoilmamuseo

Patikoimaan ja uimaan

Karpathoksella tuntuu hetkittäin kuin ajaisi Alpeilla. Välillä voisi kuvitella olevansa Irlannin rannikolla. Maisemat vaihtelevat jyrkänteistä havumetsiin, turkoosiin mereen ja suojaisiin poukamiin.Paikallisten kylien verkkaiseen arkeen pääsee tutustumaan parhaiten autolla ja patikoiden. Kylien talot on kalkittu kirkkaanvalkoisiksi ja herkullisin pastellisävyin. Kujat on päällystetty mukulakivin. Ilman vuokra-autoa aika voi käydä pitkäksi. Tiet ovat pääosin hyvässä kunnossa ja kanssa-autoilijat kohteliaita. Karttaa ei välttämättä tarvita, sillä kylttejä on kohtuullisesti.Saarella voi nauttia lomasta pienemmälläkin budjetilla, kun rahaa ei kulu vilkkaammista matkakohteista tuttuihin turistihoukutuksiin, kuten teemapuistoihin tai ostoskeskuksiin.Karpathoksella ei juurikaan ole historiallisesti merkittäviä kohteita, kuten antiikin raunioita tai keskiaikaisia linnoituksia. Niitä riittää naapurisaarella eli Rodoksella, jonne on matkaa noin 80 kilometriä. Matkan taittaa lautalla nopeimmillaan kolmessa ja puolessa tunnissa.Jo paikallisen matkamuistomyymälän postikorttivalikoiman perusteella on helppo päätellä, että suosituimmat nähtävyydet ovat Olympoksen (Olymbos) vuoristokylä sekä Kyra Panagian ranta ja samanniminen kappeli rannan yläpuolella.Suurin osa matkailijoista majoittuu Karpathoksen kaupungissa, Pigadiassa. Sen yleisilme on melko vaatimaton, mutta peruspalvelut toimivat hyvin. Kaupungissa on muutamia koristeellisia italialaistyylisiä 20–30-lukujen rakennuksia upeine takorautaparvekkeineen.Sataman ja rantakadun tavernoissa saa konstailematonta ja maukasta kreikkalaista ruokaa, kuten souvlaki-lihavartaita, fetajuustoa eri muodoissaan ja täytettyjä paprikoita. Yksi saaren erikoisuuksista on käsin rullattu makarounes-pasta, josta valmistetaan muun muassa ulkonäöltään ja suutuntumaltaan kotimaista makaronilaatikkoa muistuttavaa paistosta. Se on tosin voimakkaammin maustettua.Pigadian kahvilatarjonta on erinomainen: erikoiskahveja, tuorepuristettua appelsiinimehua ja artesaanijäätelöä myydään lähes joka kadunkulmassa. Trendikkäillä terasseilla kuuluu usein italialaista puheensorinaa sekä leveää amerikanenglantia, kun Yhdysvaltoihin muuttaneiden siirtolaisten jälkikasvu lomailee esi-isiensä ja -äitiensä vanhoilla kotikulmilla.Pigadian pitkä ranta sopii mainiosti oleiluun, kivien keräilyyn ja uimiseen. Pikkukaupungissa korkeuserot ovat melkoiset, joten vedenhakumatka supermarkettiin käy porrastreenistä. Ostosmahdollisuudet rajoittuvat lähinnä matkamuistomyymälöihin.Netin keskustelupalstoilla kauhistellaan usein vuoristossa kiemurtelevaa automatkaa ­Pigadiasta Olympoksen kylään. Turhaan. Tie on melkoista serpentiiniä, mutta asfaltti kiiltää uututtaan. Kilometrejä kertyy noin 50.Matkaan saa kulumaan pari tuntia muutamalla pysähdyksellä näköalapaikoilla ja Spoan kylässä. Spoassa kannattaa jaloitella kauniille kirkolle saakka.Perillä odottaa unenomainen näky: yhtäkkiä keskellä lähes asumatonta vuoristoa aukeaa valkoiseksi kalkittujen talojen huikea panoraamamaisema.Olympoksen rakentaminen aloitettiin perimätiedon mukaan jo 600-luvulla, kun paikalliset asukkaat kyllästyivät merirosvojen hyökkäyksiin. Olymposlaiset elivät vuosisatoja lähes eristyksissä.Kylän kapeilla kaduilla tulee mieleen, voiko tällainen idylli edes olla totta vai onko se vain täydellisyyttä hipova kulissi: talot ovat rappioromanttisen kuluneita, kadunvarsilla on lyhtyjä, kylän yläpuolella siintävät vuorenhuiput ja alhaalla kimaltelee turkoosi meri. Tuulimyllyt kohoavat jylhää maisemaa vasten, ja paikalliset naiset hoitavat askareitaan kansallispuvuissaan. Siellä täällä vilahtaa kissa.Puodeissa myydään paikallista käsityötä, kuten tekstiilejä, koruja ja nahkakenkiä. Tarjolla on jopa käsin kirjottuja kapioarkkujen aarteita ja vanhoja kansallispukuja, jotka toki ovat huomattavasti uusia tuotteita kalliimpia.Olympokseen pääsee myös järjestetyillä retkillä, jotka kannattaa ostaa suoraan Pigadian satamasta. Vene vie ensin retkeläiset Pigadiasta Diafanin satamakylään, josta matka jatkuu bussilla Olympokseen.Satamasta voi ostaa myös retkiä Sariaan, joka tunnetaan merirosvosaarena. Veneitä kulkee myös Achatan ja Appellan kauniille rannoille.Alle kymmenen kilometrin päässä Pigadiasta sijaitsevat Menetes ja Volada. Pylekseen (Piles) on matkaa 20 kilometriä. Ne ovat tunnelmallisia kyliä upeiden maisemareittien varrella.Menetes on kuin labyrintti, ja kukkulalta aukeavat upeat näköalat Pigadiaan ja merenrantaan. Talojen värikkäät ikkunaluukut ja ovet pakottavat kuvaamaan.Voladasta alkaa useita patikointipolkuja vuoristoon ja lähikyliin.Pyleksen sympaattisessa museossa esitellään paikallista historiaa. Kylästä on lyhyt matka Pronin rannalle. Pulahduksen jälkeen kannattaa pysähtyä lounaalle läheiseen Under the Trees -tavernaan. Se näyttää ensivilkaisulla tylsältä tienvarsiravintolalta, mutta yllättää positiivisesti itsetehdyillä alkupaloillaan ja tuoreella kalalla. Viikonloppuisin saisi kuulemma pitkään haudutettua rosvopaistia.Viimeiset kilometrit Kyra Panagian rannalle ovat elämys jo itsessään: kapea metsätie mutkittelee alas merenrantaan ja ilmassa tuoksuvat havupuut.Pikkukivistä koostuvaa rantaa ympäröivät karut jyrkänteet. Ranta on vilkas ja meno äänekästä. Täällä on useita ravintoloita ja hotelli.Myös Kyra Panagiaan pääsee Pigadiasta veneellä.Punakupoliselle, valkoiseksi kalkitulle kappelille kannattaa kavuta nappaamaan se kuuluisa postikorttikuva.