Matka

Sardinia on pitkäikäisten saari – lähdimme etsimään satavuotiaiden salaisuutta

Hyväkuntoisen

Sardiniassa

Monien maisemien saari

Terveellisestä ruokaa – hitaasti

Kultaiset geenit

Rennosti porukalla

näköinen, tyylikkäästi ikääntynyt sardinialaismies hyppelee kepein askelein alas muhkuraista hiekkatietä ja viittoilee ajamaan eteenpäin. ­ https://www.hs.fi/haku/?query=%C2%AD Tonioksi https://www.hs.fi/haku/?query=tonioksi esittäytyvä herra on paikallisen maalaistalon isäntä, joka opastaa viimeiset käännökset perille majapaikkaan. Lyhyissä shortseissaan ja terveessä rusketuksessaan hän näyttää hyväkuntoiselta kuusikymppiseltä.”Isäni on 75-vuotias”, paljastaa tytär Roberta Lecis https://www.hs.fi/haku/?query=roberta+lecis myöhemmin puhelimessa.Olemme selvästi saapuneet oikeaan paikkaan.elää yli 100-vuotiaita noin neljä kertaa enemmän kuin muualla maailmassa keskimäärin. Saaren ”siniseksi vyöhykkeeksi” kutsutussa osassa maagisen rajapyykin saavuttaneita on tätäkin enemmän, mikä on jo pitkään askarruttanut geenitutkijoita ja pitkän elämän reseptin metsästäjiä.Yhdessä muun muassa Kreikan Ikarian, Japanin Okinawan ja Costa Rican Nicoyan kanssa Sardinia on yksi muutamista paikoista maailmassa, joissa eletään poikkeuksellisen vanhoiksi.Syytä on etsitty muun muassa sardinialaisten perimästä, mutta yhtä ainoaa selitystä tai taikavoimaa ei ole löytynyt.”Sanoisin, että pitkän ikämme salaisuus on yhdistelmä saaren lempeää ilmastoa ja ympäristöä, oikeanlaista ruokaa ja geenejä. Ja siihen päälle vielä myönteistä elämänasennetta”, Roberta Lecis pohtii.Panoramic view. Vuoren rinteellä jostain palaa mieleen muisto aiemmalta etelänmatkalta, jossa turisteille markkinoitiin bussi­ajeluja näköalareitillä. Vuosien saatossa tokaisu on alkanut edustaa kaikkea sellaista, minkä voi nähdä mutta ei kokea.Mutta on panoraamanäkymissä puolensa, varsinkin, jos ne ovat yhtä upeita kuin Etelä-Sardinian Chiassa. Euroopan parhaimmistoon kuuluvista hiekkarannoista tunnettu kylä levittäytyy alas pitkin kuunsirpin muotoista kanjonia.Kauempana flamingot tekevät parvena pyrähdyksen ja laskeutuvat hallitusti suolajärveen. Pieni kaistale hienoa valkoista hiekkaa erottaa järven turkoosina kimmeltävästä Välimerestä.Sardinialaiset tiedostavat saarensa arvon ja pyrkivät säilyttämään sen autenttisena. Kierrätys ja jätehuolto on järjestetty mallikkaasti, ja monissa ekosysteemeiltään herkissä paikoissa on käveleminen kielletty.Kuivasta ilmastosta huolimatta Sardinian luonto villisikoineen ja kilpikonnineen on varsin monimuotoinen. Maisemat vaihtelevat hiekkadyyneistä karuihin vuoriin ja metsistä laguuneihin.Maisemia ei tarvitse vain ihailla, vaan täällä voi myös harrastaa – vaikka kiipeilyä, surffausta, melontaa, patikointia tai pyöräilyä. Sardinia on aktiivilomailijan unelmakohde, mutta paikallisilta kysyttäessä yksi laji nousee ylitse muiden: kävely. Säännöllinen kevyt liikunta on pitänyt sardinialaiset ikäänsä nähden vetreässä kunnossa.”Bää!” kuuluu äkkiä puskan takaa. Sydän meinaa pompata kurkkuun, kun vuohilauma ilmoittaa tulostaan. Määkäisy on ilmoitus ruoka-ajasta.Kylän vihanneskojulla on iltapäiväruuhka, mutta myyjällä ei tunnu olevan kiire minnekään. Asiakkaiden kanssa vaihdetaan leppoisasti kuulumiset italiaksi, auttavalla englannilla tai sardiksi.Lähes 70 prosenttia saaren asukkaista puhuu tai ymmärtää edelleen sardin eri murteita ainakin toisena kielenään.Kasvikset ja erityisesti pavut ovat sardinialaisen ruokavalion perusta, ja useimmat raaka-aineet tulevat läheltä. Eristyksissä ollut saari on tottunut pärjäämään omillaan.Monista muista Välimeren ­alueen asukkaista poiketen sardinialaiset pitävät itseään enemmän paimentolaisina kuin kalastajina. Saarella on neljä miljoonaa lammasta ja niiden maidosta tehdään noin 80 prosenttia Ita­liassa tuotetusta pecorino-juustosta. Paikalliset rakastavat pecorinoaan, josta saa vahvan maun lisäksi terveellisiä omega-3-rasvahappoja.Täydellinen lounas valmistuu yksinkertaisista aineksista: gnoccheja tomaatin, valkosipulin, oreganon, oliiviöljyn ja juuston kera. Kyytipojaksi durum-vehnästä leivottua hennonhienoa carta di musica -kuivaleipää ja grenache-viiniä, jonka antioksidanttien uskotaan tekevän hyvää sydämelle. Aterian kruunaavat mantelikeksit ja ricotalla täytetyt leivokset.Ulkona syödyn lounaan ääressä aika kuluu huomaamatta. Sardinialaiset ovat noudattaneet slow food -ajatusta vuosisatoja.Legendat sardinialaisten kultaisista geeneistä ovat tuoneet mukanaan myös kaupallisen edun tavoittelijoita.Vuonna 2016 brittiläinen bioteknologiayritys aiheutti pienen kohun ostamalla tuotekehitystään varten DNA-pankin, johon oli vuosia kerätty näytteitä pitkäikäisiltä sardinialaisilta ja heidän sukulaisiltaan. Aiemman omistajan mentyä konkurssiin näytteet myytiin polkuhintaan, mikä aiheutti paikallisissa närää.Kaunojen kantaminen ei tunnu kuitenkaan olevan sardinialainen ominaisuus, mikä voi olla yksi pitkän elämän salaisuuksista. Historian ja ulkopuolisia valloittajia vastaan käytyjen sotien myllerryksissä Sardinia on säilyttänyt omaleimaisen kulttuurinsa, kielensä – ja tutkijoiden mukaan myös geeninsä.”Taidan olla poikkeus siinä suhteessa, että olen mielestäni cittadina del mondo, maailmankansalainen. Useimmat saaren asukkaista pitävät itseään ensisijaisesti sardinialaisina ja vasta sitten italialaisina”, Roberta Lecis kertoo.Kuuma iltapäivä on taittumassa illaksi ja aurinko painumassa mailleen Sardinian pääkaupungissa Cagliarissa. Hyväntuuliset ihmiset täyttävät vanhankaupungin mukulakivikadut ja terassit. Vaihdetaan kuulumisia, siemaillaan makeaa mirto-likööriä tai paikallista versiota limoncellosta.Sardiniassa julkinen elämä levittäytyy kaduille ja piazzoille. Turisti saattaa ajautua keskiaikaisiin tanssiaisiin tai illastamaan vanhan linnan torniin. Lapset pyörivät mukana, eikä kukaan tunnu hermoilevan nukkumaanmenoajoista. Pienimmät nuokkuvat rattaissa.Tutkitusti merkityksellisten ihmissuhteiden määrä lisää onnellisuutta. Yksi Sardinian voimavaroista on yhteisö, joka pitää jäsenistään – ja erityisesti vanhuksistaan – huolta.Muutama viikko kotiinpaluun jälkeen puhelin piippaa viestin merkiksi. Roberta Lecis on lähettänyt kuvan isotätinsä syntymäpäiviltä. Juhlapäivä on suuri, sillä täti täyttää tänään pyöreitä – 100 vuotta.

