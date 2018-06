Matka

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija ja tietokirjailija, joka haluaisi jännittää vuohenraatopoolon MM-finaalia Maradonan seurassa.

MM-kisat ovat ehkä maailman seuratuin urheilutapahtuma, mutta Keski-Aasiassa luotetaan mieluummin paikalliseen osaamiseen.Mielen­kiinto nahka­kuulaan lopahti meilläkin, kun kerran Kirgisiassa pääsimme katsomaan yhtä maailman omitui­simmista urheilu­lajeista: vuohen­raato­pooloa. Kirgiisit kutsuvat sitä nimellä kok-boru ja afgaanit nimellä buzkashi, ja sitä harrastavat monet turkkilaiset kansat uzbekeista tadžikkeihin ja kazakeista uiguureihin.ratsastetaan hevosilla helkkarin kovaa ja yritetään siepata vastustajilta vuohen tai vasikan raato, joka sitten roudataan syötellen maalikummulle. Tämä vaatii huippuluokan ratsastustaitoa, rautaista kuntoa ja kivunsietokykyä, josta moni Venäjällä nurmelleheittäytyjä voi vain haaveilla.Matsi aloitettiin halal-teurastamalla vuohi. Sitten pelattiin puolitoista tuntia. Märehtijän lihan murentamisesta huolehti pääasiassa Börüllü-joukkue, joka oli ottelussa ylivoimainen, olihan se myös hallitseva vuohenraatopoolon Mestarien liigan voittaja. Toki vuohenraatopoolossakin on Mestarien liiga!meidät kutsuttiin peijaisiin. Keskiaasialainen vieraanvaraisuus on maailmankuulua, ja kunniasta kieltäytymistä tai kuluihin osallistumista olisi pidetty suurena loukkauksena.Joten vuohi (miinus pää) heivattiin Ladan takakonttiin, meidät takapenkille ja hurautettiin pääkaupunki Biškekin lähiöön, valmentajan pihalle grillaushommiin.Nekin asiat Kirgisiassa osattiin väärentämättömällä ammattitaidolla: islam ei rajoittanut kohtuullista votkuttelua, naapuritkin kutsuttiin mukaan, haikeita lauluja laulettiin ja vuohesta syötiin kaikki osat suurella nautinnolla. Urheilu yhdisti kansat juuri siten kuin se voi parhaimmillaan tehdä.vuohenraatopoolon MM-kisat järjestettiin Kazakstanissa. Kuten Fifan vastaavia, myös näitä MM-kisoja värittivät korruptiosyytökset, epäreilu tuomaripeli, vastustajien tahalliset vahingoittamisyritykset sekä sopupeliepäilyt. Kirgisia hävisi mestaruuden kazakeille, tadžikit veivät pronssit.Meitä yhdistää keskiaasialaisiin kansoihin menestymättömyys jalkapallossa ja rakkaus hevosurheiluun. Matkakokemuksestani sen oivalsin: meidän on tuotava vuohenraadot suomalaisille raviradoille, ja ehkä mekin voimme päästä tulevaisuudessa mukaan edes joihinkin merkittäviin MM-kisoihin.