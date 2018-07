Matka

Turun Ruissalo on oiva kohde päiväretkelle – tammimetsät ja pitsihuvilat hurmaavat kauneudellaan

Ruissalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitsihuviloiden rantapromenadi

https://www.hs.fi/haku/?query=juseliuksen

https://www.hs.fi/haku/?query=petreliuksen

Hernekeittoa ja pannukakkua

Kukoistava puutarha