Vilkas Dubrovnik nostaa sykettä – suuntaa ruuhkaisilta kaduilta kohti korkeuksia

kaupungin liikenne on kauhea!” tuskailee ruuhkaan juuttunut Uber-kuljettaja matkalla Dubrovnikin satamaan.Kadulla parveilee risteilyturisteja, ja lentokentän suunnastakin riittää tulijoita.Suosio ei ihmetytä: Adrianmeren helmeksi kehuttu kaupunki ja sen lähiympäristö ovat hieno kohde niin kaupunki- kuin rantalomailuunkin. Ajankohdaksi kannattaa valita kevät, alkukesä tai syksy, jollei erityisesti nauti ihmismassojen väistelystä.Kaupungin sydän on kaunis vanhakaupunki, jonne autoilla ei ole asiaa. Paikallinen asukas vinkkaa menemään sinne illalla, jolloin kapeilla kujilla on väljempää risteilyturistien palattua laivoilleen. Neuvo on hyvä, vaikkakin ravintoloissa riittää väkeä iltamyöhään asti.saa perspektiiviä sitä ympäröivältä muurilta. Kaksi kilometriä pitkän muurin voi kiertää kävellen ja välillä myös portaita kiiveten, kun maksaa 150 kunan eli noin 20 euron pääsymaksun. Jos jalat kestävät eikä korkeus huimaa, se kannattaa. Juuri kun luulee näkevänsä parhaimman kaistaleen merestä, torneista ja punakattoisista taloista, avautuu kulman takaa vielä upeampi näkymä.Muureilta pääsee kurkistamaan myös asukkaiden pihoihin ja arkiseen elämään. Jyhkeiden seinämien sisäpuolella on yhä kirjoilla noin 1 500 asukasta, mutta kaupungin matkailuvirasto arvioi todellisen luvun puolta pienemmäksi. Moni vuokraa kotiaan turisteille ja asuu itse muualla.Kaikkiaan koko kaupungissa on 42 000 asukasta, eli se on selvästi pienempi kuin Dalma­tian alueen pääkaupunki Split.Mahtavimmat näkymät avautuvat yli 400 metriä korkealta Srd-vuorelta, jonne pääsee köysirataa pitkin. Huipulla sijaitsevassa historiallisessa Fort Imperial -linnoituksessa toimii sotamuseo, jossa kerrotaan Dubrovnikin piirityksestä Kroatian sodassa 1990-luvun alussa.Karu miljöö ja koruttomat dokumentit muistuttavat siitä, miten erilaisessa tilanteessa kaupungissa elettiin vain muutama vuosikymmen sitten.Kirkas merivesi houkuttelee uimaan ja snorklaamaan. Uimarannat ovat enimmäkseen kivisiä, mutta esimerkiksi hotelli­alueiden Lapadin ja Babin Kukin rannoilla on monin paikoin uimatikkaita, joilta pulahtaa veteen. Kivien ja merisiilien vuoksi mukaan kannattaa ottaa uimatossut.Virkistystä saa myös Lokrum-saarelta, jonne alus vie vartissa vanhankaupungin satamasta. Saarella voi viettää piknikpäivää vehreän puuston varjossa, uimarannalla tai aurinkoisilla kallioilla. Paikka ilahduttaa etenkin lapsia, sillä nurmikoilla ja puistokäytävillä tulee tämän tästä vastaan kaneja ja riikinkukkoja. Lokrumissa on uimaranta myös nudisteille.Myös muihin saariin kannattaa tutustua. Esimerkiksi Elafiti-saariryhmään kuuluva Šipan on vajaan tunnin laivamatkan päässä, ja reittialuksella matka maksaa vain muutaman euron.Saaren viehättävin kolkka on pieni kalastajakylä Šipanska Luka, jonne kulkee bussi saaren satamasta. Kylässä on viihtyisä hotelli, pari majataloa ja ravintoloita, joissa pääsee paikallisten kala- ja äyriäisherkkujen makuun.on matkailijalle miellyttävä maa: palvelu on ystävällistä mutta ei tunkeilevaa, ja englannilla selviää hyvin. Dubrovnikissa on helppo liikkua bussilla, ja myös taksiliikenteen rinnalla toimivat Uber-autoilijat palvelevat turisteja mutkattomasti.”Ystävällisyys kuuluu asiaan. Turismi on meille eduksi”, summaa lisäansioita sivutyönään hankkiva nuori kuljettaja.Kulkuvälineistä huolimatta muutamankin päivän loma käy kuntoilusta. Huimien maisemien lisäksi sykettä nostavat jyrkät korkeuserot ja porrasaskelmat, joita pelkästään vanhassakaupungissa ja sen muureilla on laskettu olevan yli viisi tuhatta.