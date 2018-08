Matka

Koko maailma ei ole internetissä – Ilman Twitteriä, Facebookia ja Instagram-tiliäkin pyöritetään ravintoloita

Kun

Miksi ihmeessä?

Toki

Lentohakukoneetkaan

Vaivannäkö

etsin tukikohtaa viime talven Meksikon-reissulle, yllättäen tärkein hakukoneeni oli Google Earth.Tuijotin satelliittikuvia Tyynenmeren rannikolta Puerto Vallartan (sinne on Suomesta suoria lentoja) ympäristöstä. Aina kun silmiin osui mukavan näköinen hiekkaranta, rauhallinen poukama tai kyläpahanen, zoomasin lähemmäksi ja kirjoitin kartasta paikannimiä ylös.Eikö olisi ollut helpompaa mennä hotellihuoneita ja loma-asuntoja välittävien TripAdvisorin tai Airbnb:n sivuille, syöttää hakukenttään ”Puerto Vallarta” ja selata sitten alueen hakutuloksia?Siksi, että koko maailma ei edelleenkään ole internetissä. Planeetalla on yhä huomattava määrä pieniä majataloja, ravintoloita ja – uskokaa tai älkää – ihmisiä, joita ei Googlenkaan algoritmi tavoita. Ei ole someprofiileja, sähköposteja, Facebook-kuvia, Insta-tiliä tai Twitteriä, ei tähditettyjä arvosteluja bloggarivaikuttajilta; korkeintaan puhelinnumero löytyy.internet on mullistanut matkailun lento- ja majoitushakuineen, vertaisarvioineen ja paikkaan sidottuine valokuvineen. Mutta meikäläiseen näkökulmaan sisältyy tukeva pics or it didn’t happen -perspektiiviharha: jos jotain ei ole netissä, sitä ei muka ole olemassa.Nettikeskusteluissa asioita vaaditaan todisteltavaksi linkein, mutta entä jos linkkiä ei yksinkertaisesti ole? Maailmassa on nyt arviolta kolme miljardia ihmistä, jotka eivät käytä internetiä – vielä. Hekin pyörittävät liiketoimintaa, ravintoloita ja hotelleja.eivät löydä kaikkia lentoja. Esimerkiksi Sri Lankan etelärannikolla Hambantotassa on uudehko kansainvälinen lentoasema, jonne ei lennetä Euroopasta ja jota eivät lentohaut tunnista.Tutkimalla lentoasemanaikatauluja selvisi, että sinne on säännöllinen halpalentoyhteys Dubaista. Nopeammin ja edullisemmin on Suomesta vaikea Sri Lankaan päästä, mutta reitityksen löytäminen vaati pienimuotoista salapoliisityötä.palkitsi Meksikossakin. Löytyi alle 30 veneen kalastajakylä ja miellyttävä pieni hotelli, jolla oli jopa sähköpostiosoite. Sähköpostiin myös vastattiin.Siis vuokra-auto alle. Navigaattori löysi tien tarpeeksi lähelle. Perillä mainioon, vertaisarvioimattomaan ravintolaan.”Miten ihmeessä löysitte tämän paikan”, meiltä kysyttiin.Oli pakko vastata: ”Internetistä.”