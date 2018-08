Matka

Amsterdamin turisti­laumoja pääsee karkuun istumalla puoli tuntia junassa – Hollannista löytyy kilo­metrin mit

Rikkautta Larenissa

Bussi 320 Amsterdamin Amstel-asemalta ajaa suoraan Larenin Blaricumiin, josta museoon on 10 minuutin kävely. Lisätietoa osoitteessa singerlaren.nl

Tukka pystyyn Lelystadin vesimuseossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juna Lelystad Centra-ala-asemalle, josta bussi 3 puolen tunnin välein. Jää pois Batavia-ostoskeskuksen kohdalla.

Villihevossafarille Oostervaarplassenissa

Junalla Amsterdam Centraalilta Almere Oosvaardersiin, josta noin 25 minuutin kävelymatka. Asemalta voi myös vuokrata pyörän.

Jalankulkijoiden mekka löytyy Almeresta

Junalla Amstel Centraal -asemalle.

Pyöräile piknikille kalastajakyliin

Vallihautojen aika Muidenin linnassa

Bussit 327, 322 ja 320. Ams­terdamin Amstel-asemalta. Perillä parin kilometrin kävely. Pyörällä Amsterdamista Muideniin ajaa noin tunnin. Lisätietoa osoitteessa muiderslot.nl

Päiväretki Miffy-pupun maailmaan

Junalla Utrechtiin.

Kilometrin hiekkaranta Zandvoortissa

Junalla Zandvoortiin.