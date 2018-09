Pohjois-Espanjan komeimmalla vaellusreitillä voi liukastuessaan pudota satoja metriä – vuoren sisältä löytyy myös yksi maailman pisimmistä tunneleista

Matka

Pohjois-Espanjan komeimmalla vaellusreitillä voi liukastuessaan pudota satoja metriä – vuoren sisältä löytyy m

Villivuohi

Vuoret ovat ensimmäinen näkö­havainto Euroopan mantereesta Amerikasta meriteitse saapuville.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Picos de Europa

Picosissa on myös maailman syvimpiä luolia, muun muassa yli 1,5 kilometriin ulottuva Torca del Cerro.

Korkeimmalla

Picosin ravintoloissa tarjoillaan rehtiä maalaisruokaa.

Kun

Picos de Europa