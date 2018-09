Hipit ja hipsterit valtasivat kaupungin keskeltä Texasia – kaupunki kolminkertaisti asukaslukunsa ja siitä povataan jo uutta Piilaaksoa

Matka

Hipit ja hipsterit valtasivat kaupungin keskeltä Texasia – kaupunki kolminkertaisti asukaslukunsa ja siitä pov

Suomalaiselle

Hippikeitaasta globaaliksi suunnannäyttäjäksi

Keep Austin Weird

Tai niin kuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asekoteloiden sijasta kaupungin katukuvassa vilahtelee lähinnä muusikoiden kitarakoteloita.

Austinin

Tutkimukset kertovat: Austin on Yhdysvaltojen viihtyisin iso kaupunki

Vaatesuunnittelua

Kaupunki tarjoaa ammattimuusikoille ilmaisen terveydenhuollon

Austinin

Musiikkielämä

Täällä syntyivät ruokarekat

Austin