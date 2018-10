Päämäärätön kuljeskelu Tukholman vanhassa kaupungissa saa riittää – viisi vinkkiä lapsiperheelle mielekkäämpään risteilypäivään

Matka

1. Graffitireissulle Snösätraan

Noin kilometrin

Karttapalvelun hakusanaksi kannattaa laittaa Snösätravägen tai Snösätragränden.

2. Pari tuntia poliisina Polismuseetissa

Gärdetissa

Bussipysäkki (linja 69) Museiparken Polismuseetin vieressä. Lippuhinnat: aikuiset 60 SEK, lapset ilmaiseksi. Polkuauto, 20 min./20 SEK. Katuosoite: Museivägen 7. Nettisivut: polismuseet.se http://polismuseet.se

3. Klassikot: Junibacken ja Vasamuseet

Junibackenin

Junibackeniin pääsee esimerkiksi raitiovaunulla (linja 7) ja bussilla (67). Kävelymatkaa pysäkiltä Nordiska Museet/Vasamuseet on alle puoli kilometriä. Lippuhinnat: 2–15-vuotiaat 149 SEK, aikuiset 179 SEK. Katuosoite: Galärvarvsvägen 8. Nettisivut: junibacken.se http://junibacken.se

4. Bryggartäppan on Söder ennen hipstereitä

Tukholmassa

Bussi 3 tuo melko lähelle, kävelymatkaa Gotlandsgatanin pysäkiltä on alle puoli kilometriä.

5. ArkDesin näyttelyssä lapset suunnittelevat yhteisiä tiloja

ArkDes-museon

Kannattaa jäädä bussista (nro 65) pois jo heti Skeppsholmenin sillan jälkeen, sillä näkymä kuninkaanlinnalle ja vanhaan kaupunkiin on todella kaunis. Kävelymatkaa pysäkiltä museolle on noin 300 metriä. Sisäänpääsy ja Familjesöndag-aktiviteetit ovat maksuttomia. Katuosoite: Exercisplan 4. Nettisivu: arkdes.se http://arkdes.se

