Matka

Kaikissa menestyneissä matkailumaissa on turistiministeriö – Suomessa seteleitä heitetään hukkaan

Mauritius

”Jos haluamme kasvattaa

Se on vähän.

Matkailualakin on

Kirjoittaja on yrittäjä, tv-tuottaja ja maailman muuttumista käsittelevän Selviytymissoppaan toinen tekijä.

on afrikkalainen saarivaltio, joka elää turismista – ja jolla on totta kai myös turismiministeri.Kerran siellä reissatessani luin lehdestä, miten ministeri johti matkailukeskustelua.”Skandinaavit, niin outoa kuin onkin, haluavat syödä illallisen jo kuudelta”, opasti ministeri Mauritiuksen hotellinjohtajia.matkailijamääriä Pohjois-Euroopasta, meidän on pystyttävä palvelemaan heitä. Hotelliemme buffet-ruokailujen rytmi on niin myöhäinen, että se sopii vain ranskalaisille ja italialaisille”, ministeri vaahtosi.Riemastuin. Ministerihän oli asian ytimessä, virittämässä menestynyttä turistikohdetta entistä parempaan iskuun!Kaikissa menestyneissä matkailumaissa Thaimaasta Tansa­niaan on oma turismiministeriö. Toisin on Suomessa: työ- ja elinkeinoministeriössä vain pari ihmistä tekee täysipäiväisesti työtä matkailun parissa.Helsingin matkailusäätiö on nimittäin laskenut, että matkailu on Suomessa paljon suurempi työllistäjä ja teollisuudenala kuin yleensä ymmärretään – ja että jopa sen kaksinkertaistaminen on ihan mahdollista.Matkailuteollisuus ei ole nappikauppaa, vaan Suomen viidenneksi suurin vientiteollisuus. Turistit tuovat Suomen talouteen 22 miljardia euroa ja työllistävät 140 000 ihmistä, joista kolmasosa on nuoria. Näitä työpaikkoja ei voi ulkoistaa Kiinaan tai Intiaan.Samaan aikaan kun Helsingin maine maailmalla on kasvanut positiivisen mediahuomion myötä, on Helsinkiin suuntautuva matkailu kasvanut vain muutaman prosentin vuodessa.Mitä ovat tehneet Itämeren rannalla Tukholma, Tallinna, Hampuri ja Kööpenhamina? Tuplanneet turisminsa kymmenessä vuodessa. Miten? Lisäämällä määrätietoisesti tarjontaa.digitalisaation myötä murroksessa. Berliinissä ja Barcelonassa suitsitaan AirBnb-majoitusalustaa, joka on hilannut paikallisten vuokria nousuun. Uberkin lienee vasta alkusoittoa, mitä uusiin liikkumisalustoihin ja -palveluihin tulee.Jos haluamme tuplata tuottavan teollisuudenalan, jonkun pitää luoda strategia, houkutella sijoittajia, seurata maailman muutoksia, ehkäistä muiden tekemien virheiden toisintamista ja valmistella tarpeellista lainsäädäntöä.Siihen hommaan Suomi tarvitsee rohkeita avauksia. Yksi niistä voisi olla oma turismiministeriö – ensimmäisenä Pohjoismaissa.