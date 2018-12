Matka

Ennen melkein kaikki oli huonommin, mutta nykyään ihmiset ovat pessimistisempiä

Aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teoriamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy