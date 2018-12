Trendikäs lentää ensi vuonna Albaniaan, trendikkäin ei mihinkään – asiantuntija listasi matkailun kehityssuunnat

Matka

Trendikäs lentää ensi vuonna Albaniaan, trendikkäin ei mihinkään – asiantuntija listasi matkailun kehityssuunn

Joko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Albania

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Balkan ja Valko-Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Junamatkailu.

3. Pimeys ja kylmyys.

4. Yksilöllisyys

5. Konsertit ja harrastukset.