Matka

On koomista, että tunnemme Thaimaan paremmin kuin isänmaan – Tämä yllättävä matkakohde on suomalaisten suosikk

Aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mitä helkkaria”,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huomasimme olevamme täpinöissä: Lieksa! Pello! Uusikaarlepyy!

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaja on kirjailija, ammattimatkailija ja muun muassa Nelosen Mad­ventures- ja Mad Cook Show -sarjojen tuottaja. Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.

tammikuussa kolumnistien kuuluu esittää oman alansa ennusteet uudelle vuodelle. Mikä siis on vuoden 2019 kuumin matkailutrendi?Tällä palstalla on aikoja sitten haistettu hittikohteet Sri Lankasta Meksikoon ja Albaniaan, joten nyt paljastetaan seuraava profetia: tämän vuoden kuumin matkailutrendi on Suomi!aurinkorannikkojen rakastajat kysyvät nyt ja laskettelevat kuluneet myyttinsä: ”Suomihan on kylmä, kallis ja tylsä!”No sitä helkkaria, että ilmastonmuutos, matkailun Suomi-ilmiö ja parantunut tunnelma.Ensinnäkin ilmastopaneeli IPCC:n tuoreimmat madonluvut pistävät meidät miettimään matkailupäästöjämme. Moni varaa tänä talvena kaukolennon sijasta autojunapaketin Levin keväthangille tai halvan bussin Saimaalle pilkille.Toiseksi matkailussa on kansainvälisesti käynnissä Suomi-ilmiö – esimerkiksi ulkomailta lentävien määrä kasvoi viime vuonna Oulussa 47 prosenttia, Kuusamossa 65 ja Helsingissäkin yli 10 prosenttia.Helsinkiä esitellään medioissa cooleimpana pääkaupunkina, viihdetähdet ja somevaikuttajat hehkuttavat Lappia ja Suomi valitaan vuosi toisensa jälkeen maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi.Ja pakkohan sen on totta olla, kun ulkomaillakin näin ajatellaan: Suomi on loistava matkakohde. Myös matkailupalvelut ovat kasvun myötä parantuneet, ja ylipäänsä takavuosien ummehtunut, hapannaamainen tunnelma loistaa nykyisin poissaolollaan.näistä syistä päätimme kollegani kanssa, että seuraavan matkadokumenttimme teemmekin Suomesta.Meiltä on kärtetty Madventures-sarjalle jatkoa pian 10 vuotta. Koko ajan vanhat jaksomme ovat pyörineet tv-uusintoina, ja jälleen uusi tutkimusmatka viidakkoheimon tai suurkaupungin jengin pariin ei jotenkin innostanut.Mutta mitä kaikkea voisikaan kokea, tehdä ja nähdä Suomessa? Yhtäkkiä huomasimme olevamme täpinöissä: Lieksa! Pello! Uusikaarlepyy! Sukupolvemme koominen piirre on, että tunnemme Thaimaan paremmin kuin isänmaan.Matkastamme tulee taatusti häiriintynyt ja groteski, mutta toivottavasti se myös paljastaa jotakin maailman tutkitusti onnellisimman kansan salaisuudesta. Kun aloitimme nämä hommat 2002, kaukomatkailuilmiö oli vasta kasvunsa alussa – ja me satuimme antamaan ilmiölle kasvot. Ei haittaisi lainkaan, jos kotimaanmatkailulle kävisi nyt samoin.