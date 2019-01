Elokuvaohjaaja Timo Wright turhautui biojätteiden kanssa nysväämiseen ja lopetti lentämisen – ja nykyisin matkustaminen on hauskempaa kuin koskaan

Matka

Elokuvaohjaaja Timo Wright turhautui biojätteiden kanssa nysväämiseen ja lopetti lentämisen – ja nykyisin matk

Kymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wright

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos haluaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maata pitkin -matkamessut järjestään lauantaina klo 12–15 Helsingissä Sofia Future Farmissa Sofiankatu 4 C. Matkamessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa perjantaista sunnuntaihin. Ne ovat auki kello 10–18, paitsi perjantaina, jolloin ne aukeavat kello 9.