Nämä kohteet Dubaissa kannattaa nyt bongata – Pilvenpiirtäjien kaupunkiviidakkoon nousee uusia nähtävyyksiä kiivaalla tahdilla

Matka

Nämä kohteet Dubaissa kannattaa nyt bongata – Pilvenpiirtäjien kaupunkiviidakkoon nousee uusia nähtävyyksiä ki

Dubai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näkymät aukeavat lintuperspektiivistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurkista historiaan basaareissa ja museoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Multimediashow salpaa hengen

Tropiikki vaihtuu aavikon dyyneihin

ei jätä ketään kylmäksi. Pilvenpiirtäjien kaupunkiviidakko on nykyisin elämysten loputon lähde, vaikka vielä 50 vuotta sitten aavikon laidalla nökötti pieni kalastajakylä.Parhaillaan Dubai valmistautuu ensi vuoden lokakuussa alkavaan maailmannäyttelyyn. Kaupunkiin nousee sitä varten kiivaalla tahdilla yhä uusia rakennuksia ja matkailunähtävyyksiä.Dubaita voi ihailla maailman korkeimmasta rakennuksesta Burj Khalifasta, joka kohoaa 828 metrin korkeuteen.Rakennuksessa on kaksi näköalatasannetta. Niistä edullisempi vaihtoehto on 125. kerroksessa 456 metrin korkeudessa. Maailman korkein ulkoilmanäköalatasanne löytyy 148. kerroksen VIP-tilasta 555 metrin korkeudesta.Huomattavasti edullisemmin Dubain maisemia voi ihailla vuosi sitten avatusta, kehyksen muotoon rakennetusta 150 metrin korkuisesta Dubai Framesta.Se on paljon muutakin kuin näköalapaikka. Dubai Framen näyttely kertoo emiraatin viime vuosikymmenten kehityksestä.Erityisen mielenkiintoinen on tulevaisuutta esittelevä osuus, jonka huikeista visioista osaa jo testataan: viime syksynä Dubaissa esiteltiin ilman kuljettajaa toimiva taksi, ja itseohjautuvien taksien odotetaan tulevan käyttöön lähitulevaisuudessa.Dubai Frameen kannattaa suunnata esimerkiksi auringonlaskun aikaan. Pimeyden laskeuduttua väriä vaihtava kehys on lähietäisyydeltä lumoavaa katseltavaa, samoin värivaloin valaistut ja musiikin tahdissa tanssivat suihkulähteet.Kaupungin kuuluisimmat tanssivat suihkulähteet ovat Dubai Mall -ostoskeskuksen luona.burjkhalifa.ae/eng. Liput alkaen 34 e. Avoinna joka päivä, mutta aukioloajat voivat vaihdella.thedubaiframe.co. Pääsymaksu aikuiselta noin 12 e. Avoinna päivittäin 9–21.Vanhan Dubain tunnelmaan pääsee Deiran kaupunginosassa erityisesti mauste- ja kultabasaareissa sekä ylittämällä Creekinlahden Bur Dubain puolelle perinteisessä abra-puuveneessä. Yhdensuuntainen matka maksaa yhden dirhamin eli noin 25 senttiä.Dubain öljyvarat löydettiin vuonna 1966. Siitä alkoi nopea vaurastuminen ja modernisoituminen. Aikaan ennen öljyn löytymistä voi solahtaa Bur Dubaissa Al Fahidin alueella, joka tunnetaan myös nimellä Al Bastakiya.Vanhimmat säilyneet asuinrakennukset ovat peräisin 1800-luvun lopulta, ja niiden saviseinissä on näkyvissä myös koralleja ja simpukoita.Taloissa on neliönmuotoiset tornit, jotka olivat persialaisten keksimiä loistavia ilmastointijärjestelmiä Lähi-idän maissa. Torni johdattaa vilvoittavan tuulen rakennuksen käytäviin.Vanhaa arkkitehtuuria mukaillen rakennettu Al Seefin alue Dubainlahden rannassa on yksi uusimmista ulkoilmaostos- ja viihdealueista pienine putiikkeineen, kahviloineen ja ravintoloineen.Alueella sijaitsee myös toissa syksynä avautunut Illuusiomuseo (Museum of Illusions). Sen toiminnallisuus viehättää etenkin lapsia ja lapsenmielisiä.Museossa voi kuvata erikoiset lomakuvat vaikkapa ”kärpäsenä katossa” ylösalaisin olevassa huoneessa. Toisessa, kokoeron luovassa huoneessa lähes vierekkäin seisovista ihmisistä toinen puolestaan näyttää jättiläiseltä ja toinen kääpiöltä.Lisää historiaa tarjoaa pari vuotta sitten avattu Etihad-museo.Siellä pääsee tutustumaan erityisesti seitsemän emiraatin yhdistymisen aikoihin 1960–70-lukujen vaihteeseen.Kanadalaisen arkkitehtiyrityksen Moriyaman ja Teshiman suunnittelema mahtipontinen rakennus kurvikkaine kattoineen on jo itsessään vierailun arvoinen esteettinen elämys.Museo innostanee myös sotahisto­rian harrastajia. Se esittelee vuonna 1971 Yhdistyneiden arabiemiraattien perustuslain allekirjoittaneiden johtajia ja heidän henkilökohtaisia esineitään kuten silmälaseja, rannekelloja ja käsiaseita.Museo sijaitsee perustuslain allekirjoittamispaikan Union Housen naapuritontilla, ja sieltä näkee hyvin Union Housen 120 metriin kohoavan lipputangon ja lipun.Museumofillusions.ae/. Pääsymaksu aikuisilta noin 20 e. Avoinna su–ke 10–22, to–la 10–24.Etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae/en. Pääsymaksu yli 25-vuotiailta noin 6 e. Avoinna päivittäin 10–20.Vesiputouksia, rankkasadetta, valo- ja multimediashow’ta sekä modernin sirkuksen, kabareen ja akrobatian elementtejä. Näitä kaikkia yhdistää taidokkaasti La Perle by Dragon -show. Noin puolitoistatuntinen show esitetään kahdesti illassa, ja se on huikea elämys.Toissa syksynä avautunut teatteri sijaitsee uudessa Al Habtoorin kaupunginosassa. Jyrkästi kohoavassa katsomossa näkee hyvin halvemmiltakin paikoilta – etenkin, koska esiintyjät liikkuvat 25 metriä korkea näyttämön kaikissa osissa.Esityksessä käytetään 2,7 miljoonaa litraa kierrätettyä vettä.Kehyskertomuksena on hohtavan valkea helmi, joka liittyy Dubain historiaan helmenkalastuskylänä ja puhuttelee niin lapsia kuin aikuisiakin.Ainakin maallikon mielestä esitys on henkeäsalpaava loistavien taiteellisten suoritusten ja huipputeknolo­gian ansiosta.laperle.com/en. Liput alkaen 80–100 euroa. Viime hetken lippuja edullisemmin, ja 30 päivää ennen esitystä ostetusta lipusta saa alennusta.Trooppisen sademetsän kasveja ja eläimiä on esillä Green Planet Dubaissa, joka sijaitsee City Walk -ulkoilmaostos- ja viihdealueella. Valtaosaa eläimistä kuten värikkäitä lintuja, laiskiaispariskuntaa ja liskoja pääsee katsomaan aivan lähietäisyydeltä, koska ne liikkuvat vapaasti sademetsämäiseksi rakennetussa korkeassa tilassa. Sen voi kiertää ylhäältä alas monta kertaa pääsymaksun hinnalla.Lisämaksusta voi tutustua laiskiaisten tai pussiliito-oravien heimoon kuuluviin sokerioraviin. Ohjatuissa tuokioissa biologi-eläintenhoitajat kertovat eläimistä, joita pääsee myös syöttämään ja koskettamaan. Tuokioita on vain kaksi päivässä, jotta eläimet eivät stressaantuisi liiasta vuorovaikutuksesta.Eläintenhoitajat esittelevät myös matelijoita, joista 30–40-senttiset liskot kulkevat alueella vapaana ja tulevat välillä käytävillä vastaan.Lepakkoluolassa vierailu kysyy hieman rohkeutta, sillä lepakot lentävät hämärässä luolassa etenkin ruokinta-aikana aktiivisesti sukkuloiden taitavasti ihmisten välistä.Auringonlasku aavikon hiekkadyyneillä sekä dyyniajelu taitavan maastoautokuskin kyydissä hiekkadyyneillä on oivaa vastapainoa tuikkivalle, sykkivälle ja kimaltavalle kaupungille. Retkeen kuuluu yleensä myös itämaista tanssia ja muuta ohjelmaa sisältävä illallinen aavikon tähtitaivaan alla.Aavikolla voi halutessa yöpyäkin, joko luksusteltassa tai viiden tähden hotellien beduiinitelttoja mukailevissa isoissa sviiteissä.Aavikolla yöpyjän kannattaa herätä aikaisin, sillä auringonnousu hiekkadyynien keskellä on yhtä vaikuttava kuin auringonlaskukin.thegreenplanetdubai.com/en. Pääsymaksu noin 24 euroa. Avoinna su–ke 10–20, to–la 10–20.Dyynielämyksiä tarjoavat lukuisat yritykset, ja niitä voi varata esimerkiksi hotellien kautta.