Rastafari nimitti suomalaisia ihmis­hirviöiksi, kun kerroin suomalaisesta vanhusten­hoidosta

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, kirjailija ja tv-tuottaja, joka povaa Paavo Väyrysen eläkeläispuolueelle voittoa vuoden 2031 eduskuntavaaleissa.

matkatessa kohtaa miljoona pientä tai isoa asiaa, jotka paikalliset ovat tehneet väärin. Esimerkiksi kaoottinen liikenne, piittaamaton hygienia, naisten alistaminen tai yhteiskunnan osattomien julma kohtelu käyvät monin tavoin hermoille – riippuen kulloisestakin kulttuurisokista.Harvemmin miettii, mitä asioita muukalaiset Suomessa inhoaisivat. Mitä meikäläisestä menosta ei voisi hyväksyä?Tiedän varmuudella yhden, niin monta kertaa se on tullut keskusteluissa esiin eri puolilla maailmaa: eteläisessä Afrikassa, Jamaikalla, Intiassa.on tullut puheeksi perhesuhteet ja asumisjärjestelyt Suomessa. Olen kertonut, että Suomessa on varsin tavallista asua yksin, että yleensä vain ydinperheet asuvat saman katon alla – ja että moni ikäihminen elää vanhainkodissa.Tämä on herättänyt ihmetystä, jopa raivoa. ”Mitä? Oletteko tosissanne? Siis että pistätte omat äitinne ja isänne asumaan yksin tai johonkin laitokseen? Miksette ota heitä kotiinne ja ole heidän kanssaan?”Yksi rastafari tuohtui niin, että yltyi nimittämään suomalaisia ihmishirviöiksi.Yritä siinä sitten selitellä Suomen korkeista asumiskustannuksista, pitkistä työajoista, halusta tarjota ammattimaista hoivaa tai yksityisyyden ja oman tilan kaipuusta. Ei tässä nyt sentään olla kastilaitosta laittamassa pystyyn – tai silpomassa sukuelimiä!viikolla reissukeskustelut ovat palanneet monesti mieleen. Vanhustenhoitoa koskevien uutisten perusteella tuntuu siltä, että viettäisin eloni iltaa mieluummin Etiopiassa kuin Esperi Caren hoivissa – siitäkin huolimatta, että moni etiopialainen vanhus elää vailla riittävää terveydenhoitoa ja ravintoa.Jos on pakko maata nälissään ja märissään, olisi sentään rakkaittensa ympäröimänä eikä haamuhoitajien.Tai ehkä todellisuus olisi karumpi. Sitä makaisi yksin, kun jälkikasvu on ylitöissä, koulussa ja harrastuksissa. Eikä kaikista vain ole omaishoitajiksi.kotiin palatessa sen huomaa selkeimmin: yhteiskunnan vaurastumisen kääntöpuolia ovat yksinäisyys, luonnollisten yhteisöjen katoaminen ja kuoleman ulkoistaminen. Niistä emme puhu, kun puhumme vanhustenhoidon tilasta.Mutta kannattaisi. Vuoteen 2040 mennessä 90-vuotiaiden määrä tulee melkein kolminkertaistumaan. Myös melkein joka kolmas täällä on silloin eläkeiässä – minäkin. Paitsi että olen ehkä Etiopiassa.