Matka

Uusi pettämätön matkakonsepti säästää rahaa, aikaa ja luontoa

Majoitusliikkeessä

Näin talvilomakauden

Kirjoittaja on ammattimatkaaja, kirjailija ja tv-tuottaja, joka oli edellisen kerran matkustanut vaimon kanssa kahden vuonna 2014 Tallinnaan. Yhden yön reissu.

Karka­simme vaimon kanssa vuoro­kauden mittaiselle mini­lomalle oikein isolle kirkolle, 15 kilometriä etelään.Mukulat jäivät kotilähiöön isovanhempien hoteisiin, me painuimme hotelliin. Huone kylpyammeella, hyvä ravintola ja näkymät Ruttopuistoon. Kyllä se kotiolot voittaisi ainakin toviksi, otaksuimme.Perillä havainnoin, ettemme suinkaan olleet ainoat asiakkaat samalla agendalla, niin päivänselvää ruuhkavuosien veteraanipariskuntaa klenkkasi käytävällä vastaan – ilmeisinä tarkoitusperinään ennaltaehkäistä myöhempiä soolomatkoja Gambiaan tai Thaimaahan.asia vahvistettiin: kaukana kuulemma ovat ne ajat, jolloin suomalaiset hotellit kumisivat viikonloppuisin tyhjyyttään liikematkaajien puutteessa. Nykyään myydään jopa eioota.Ilmiölle on nimikin, staycation. Siis yhdistelmä jäämisestä (stay) ja lomasta (vacation), tylsemmin suomennettuna lähilomailu tai oleilu.Käsite tuli tunnetuksi Yhdysvalloissa vuoden 2008 laman myötä, kun kesälomakausi alkoi ennätyskorkeilla bensanhinnoilla ja moni joutui perumaan matkasuunnitelmiaan. Välttämättömyydestä tuli hyve: lomalle ei ole pakko lähteä – sillehän voi vain simppelisti jäädä.Staycation voikin olla peruslomaan verrattuna aikamoista säästöä. Säästää rahaa, kun ei ole tarvis siirtää persoonaansa eikä jälkeläisiänsä muille mantereille. Säästää aikaa, kun ei ole tarvis raahautua lentoasemille aamuöisinä sudenhetkinä tai toipua toista viikkoa aikaerorasituksesta. Säästää luontoa.kunniaksi jaettakoon siis matkavinkki kaikille niille, joilla jostain syystä ei suunnitelmia vielä ole: julistakaa itsenne staycationeriksi, lähioleilijaksi.Matkatunnelma nousee varmimmin kodista poistumalla, mutta jos se ei ole mahdollista, virittäkää vaikka olkkariin teltta tai siskonpeti – pääasia, että rutiinit nollataan hetkeksi.Tämä on tärkeää: tehkää koko ”reissun” ajaksi oikea matkasuunnitelma. Missä ulkoilu­kohteessa/maise­massa/näytte­lyssä/museossa/kisa­katsomossa/kirppis­keskittymässä/baarissa/ruoka­paikassa olette joskus halunneet kotiseudulla käydä, mutta ette ole koskaan ehtineet?Meillä oli aikaa vain vuorokausi. Keskityimme lähinnä niihin asioihin, joista on kotona pulaa: nukkumiseen ja keskustelemiseen ilman, että joku keskeyttää koko ajan. Hotellista emme olisi poistuneet varmaan vieläkään, ellei olisi ollut pakko – seuraava potilas kolisteli jo porstuassa.