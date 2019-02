Thaimaan rinnalle on noussut takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde, jonne kaikki tuntuvat nyt matkaavan

Matka

olet käynyt Sri Lankassa!Pisaran muotoiselle Intian valtameren saarelle matkannut saattaa hyvinkin törmätä vastaavan kaltaiseen ihmettelyyn.Sri Lanka tuntuu olevan juuri nyt vähän kaikkien huulilla. Ainakin niiden, joilla on etsinnässä takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde – ja joka ei ole Thaimaa.Saarella turismi on huomattavassa kasvussa. Matkailijamäärät ”Intian kyynelessä” ovat lisääntyneet tasaisesti kymmenen vuotta sitten päättyneen pitkän sisällissodan jälkeen. Lonely Planet valitsi Sri Lankan kuluvan vuoden parhaaksi matkailumaaksi koko maailmassa.Mainion matkakohteen Sri Lankasta tekee saaren monipuolisuus, leppoisuus ja helppous. Siirtyminen noin Latvian kokoisella saarella paikasta toiseen tuntuu yhtä vaivattomalta kuin Thaimaassa, ilmapiiri on mukavan rauhallinen ja turvallinen eikä taskuvarkaita tarvitse hätistellä.Väkijoukkojen ja liikenteen paine ei vyöry päälle yhtä läkähdyttävänä kuin monissa Aasian keskuksissa.Monipuolisen luonnon ja historian yhdistelmä vetoaa kiertelijään. Yksin Unescon listaamia perintökohteita löytyy kahdeksan. Toisaalta ihmisoikeustilanne on herättänyt huolta. Sri Lanka on noussut otsikoihin muun muassa kuolemanrangaistusten, poliittisten kriisien ja jättimäisten kiinalaisten rakennusinvestointien myötä.Suomen talvesta saapuvaa odottaa perillä häkellyttävä värien kirjo, joka ulottuu vehreänä säihkyvistä trooppisista metsistä ja rinteiden teeviljelmistä komeisiin hiekkarantoihin, sinertävän eri sävyissä hehkuvaan mereen sekä kirkuvan värisinä puikkelehtiviin kolmipyöräisiin tuktuk-skoottereihin. Auringonlaskuista puhumattakaan.Suuri osa omatoimimatkaajista kulkee saaren kuuluisia kohteita seuraavan, eräänlaisen rengaskierroksen joko myötä- tai vastapäivään. Reitin varrelle mahtuu historiallinen kulttuurikaupunki Kandy, maisemiensa vuoksi kehuttu junamatka ylämaiden halki Kandysta Ellaan sekä rantoja liki autioista palmuhietikoista surffityrskyihin ja turistisempiin kohteisiin.Vaikka luontoelämyksiä tulee vastaan pyytämättäkin parvekkeelta sisään tunkevista apinoista bungalowin alla löntysteleviin kookkaisiin liskoihin, moni käy jeeppisafarilla norsuistaan tunnetussa Udawalawen kansallispuistossa tai rannikon läheisyydessä Bundalassa tai Yalassa.Koukkaus Kandyn pohjoispuolelta liittää reittiin temppeleistä ja yli kahden tuhannen vuoden ikäiseksi sanotusta pyhästä puusta tunnetun Anuradhapuran sekä Sri Lankan huomattavimpiin nähtävyyksiin kuuluvan kalliolinnoitus Sigiriyan.Matkaa voi jatkaa aina saaren pohjoiskärjen Jaffnan kaupunkiin.Uneliaissa rantakylissä heräilee helposti toive pitempään talvehtimiseen. Sri Lankan pehmeä elämänmeno kosiskelee viipymään, ja budjetti pysyy kurissa, kun hakeutuu lounaalle noin eurosta pariin maksavien paikalliskuppiloiden currylautasten äärelle.Saaren länsirannalla sijaitseva Colombo on luonnollinen aloituspysäkki lentokentän takia, mutta päivän tai parin aikaeron tasaamista enempää pääkaupungissa tuskin kannattaa viettää.Rakennusbuumin valtaaman Colombon kaupunkikuvassa korkealle kurottavat tornitalot yhdistyvät siirtomaa-ajan arkkitehtuuriin ja temppeleihin. Kiinnostava vierailukohde on buddhalainen temppelikompleksi Gangaramaya, kun taas väenpaljouden ja kiihkeän kaupustelun täyttämän Pettahin markkina-alueen läheisyydestä löytyy ­useampi pieni hindulaistemppeli. Auringonlaskun aikaan kannattaa hakeutua Galle Face Greenin rantakaistaleelle, johon ihmiset kokoontuvat lennättämään parin euron hintaisia leijoja, maistelemaan kojujen herkkuja ja uittamaan varpaita valtameressä.Vilkkaan Colombon jälkeen vanha kuningaskunnan pääkaupunki Kandy viehättää historiallisella tunnelmallaan. Järvi- ja kukkulamaisemaan sijoittuvan Kandyn tunnetuin nähtävyys on kuninkaallisen palatsin yhteydestä löytyvä Pyhän hampaan temppeli. Siellä väki jonottaa kurkistamaan huoneeseen, jossa tarinan mukaan säilytetään Buddhan hammasta. Massiivista kompleksia viehättävämpiä ovat kuitenkin palatsin kupeesta löytyvät pienemmät temppelit, joihin on vapaa pääsy. Auringon laskiessa suitsukkeet hehkuvat hämärtyvässä illassa, ja valkoisiin pukeutuneet ihmiset tuovat mukanaan esimerkiksi kukkia. Kengät pitää muistaa riisua ennen temppelialueelle astumista.Sri Lankassa löytyy vaihtoehtoja jooga- ja meditaatiohetkiin, yrttejä hyödyntäviin ayurveda-hoitoihin sekä hierontoihin. Niitä kaikkia voi harjoittaa noin tunnin kyydin päästä Kandysta sijaitsevassa mielenkiintoisessa Kandy Samadhi Centressä, joka on arkkitehtuurin ja maiseman puolesta vaikuttava, tosin melko hintava kohde.Keskelle viidakkoista rinnettä rakennetun keskuksen puitteet ovat elämys: yössä loimuavat soihtupolut, aamuvarhaisella puissa hyppivät apinat ja kuohuvat vesiputoukset saavat tuntemaan kuin olisi joutunut keskelle Selviytyjät-ohjelmaa. Alkuun on tarjolla konsultointi yksilöllisistä hoidoista. Niiden ottaminen on vapaaehtoista, ja yhden parhaista tarjoaa ympäröivä luonto ja sen fantastinen äänimaisema.Sinertävä juna sukeltaa halki lähelle työntyvän metsän. Kasvit läpsivät ikkunasta ulos kurkistavaa kasvoihin, jos keskittyy liikaa kuvaamiseen. Laaksot ja kukkulat vilisevät silmissä, kunnes juna pujahtaa tunneliin. Hedelmiä ja ohutta rotileipää myyvät kaupustelijat pujottelevat turistien ja paikallisten seassa.Junareittiä Kandysta Ellaan on kutsuttu jopa maailman kauneimmaksi. Maisemat ovat kieltämättä komeita, mutta väenpaljouden takia kokemus voi olla myös raskas. Paikkaliput myydään usein hyvissä ajoin loppuun. Vaihtoehdoiksi jää paikkalipun ostaminen kalliimmalla jälleenmyynnistä tai saman päivän lipun hankkiminen vaunuun, jossa tunku saattaa käydä todella ahdistavaksi – jos vaunuun ylipäänsä mahtuu sisään.Hiuksesi ovat pystyssä, seuralaiseni huomauttaa, kun lähestymme päämääräämme Ellaa. Ilmavirta junan ikkunan ulkopuolella, hiki ja moska ovat aiheuttaneet kuontaloon tupeerausta muistuttavan sotkun.Matkaajapalveluiden ympärille rakentunut Ella on turismista huolimatta hauska pieni väli­etappi matkalla etelän rannoille.Pilvet roikkuvat vehreillä vuorenrinteillä yli kilometrin korkeudessa. Tunnelma on kylämäisen leppoisa, vaikka pääraitin meininki muistuttaa kliseistä reppureissaajakohdetta.Mikä parasta, lähistöllä pääsee tutustumaan maailmankuulun srilankalaisen teen tuotantoon, joka vaikuttaa pysyneen varsin muuttumattomana brittihallinnon ajoilta. Tämä selviää kierroksella Uva Halpewatten tehtaalla, joka puulattioineen ja koneineen henkii menneiden aikojen tenhoa. Rinteiltä poimitut lehdet kuivataan ja erotellaan eri teelaatuihin, joita pääsee maistelemaan kierroksen lopuksi.Moni Ellan-matkaaja kömpii ylös aamuvarhaisella ja vaeltaa läheiselle Little Adam’s Peakin kukkulalle ihailemaan auringonnousua. Läheltä löytyy myös komeita vesiputouksia sekä yhdeksän kaaren muodostama näyttävä vanha rautatiesilta.Miltä kuulostaisi autio palmuranta? Entä silmiähivelevä paratiisipoukama aloittelijalle sopivine surffausaaltoineen?Sri Lankan etelärannikolla on helppo hyppelehtiä rannalta toiselle tuktukilla tai paikallisbussilla.Tangallen itäosien rannat viehättävät oman rauhan etsijää. Kilpikonnista tunnetulla alueella haasteena ovat voimakkaat aallot ja virtaukset, joiden takia uintia suositellaan vain rantakallioiden reunustamissa, luonnon omissa ”uima-altaissa”.Upea rantakohde on parin viime vuoden aikana trendimainetta kerännyt Hiriketiya, jonka kaunis pikkupoukama löytyy Tangallesta rantaa pitkin lounaaseen siirryttäessä. Helppojen harjoitteluaaltojen jatkoksi Hiriketiyaa leimaavat hip-kahvilat, kun taas Blue Bay Chillout Lounge on mainio ja suosittu kohtuuhintainen ravintola esimerkiksi merenelävien maisteluun.Valasretkistään tunnettu Mirissa maistuu edellisten jälkeen turistipaikalta. Viereinen Weligaman ranta ei pärjää kauneudellaan Hiriketiyalle, mutta kalastaja- ja suffikylän yhdistelmä on kiehtova.Aaltoja löytyy eritasoisille surffaajille – moni edistyneempi hakeutuu läheiseen Midigamaan.Rantamainetta vuosikymmeniä kerännyt Hikkaduwa on leppoisa kohde, ainakin, jos majoittuu Narigaman eteläisemmän rannan tuntumassa.Jos turistiletkat tai monin paikoin korkeat hinnat eivät haittaa, Gallen historiallisessa kaupungissa pääsee aistimaan siirtomaa-ajan arkkitehtuurin kauneutta. Unesco on määritellyt portugalilaisten 1500-luvulla ja hollantilaisten 1600- ja 1700-luvulla asuttaneen linnoituskaupungin Etelä- ja Kaakkois-Aasian huomattavimmaksi.Suomalainen löytää Gallessa hauskan yhteyden. Kun katselee meren ympäröimien muurien päällä liikkuvia ihmisjoukkoja, näky tuo kovasti mieleen kotoisen Suomenlinnan.Tuktuk-kyyti vanhan kaupungin muurien ulkopuolelle kannattaa. Paikallismarkkinoilla voi tehdä mainioita löytöjä kuten kankaita. Rantojen kalakojuissa saa ihmetellä mielikuvituksellisia otuksia, jotka päätyvät usein ravintoloiden lautasille.