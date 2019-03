Eksoottinen Karibia tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta valitse saaresi oikein: saarista köyhin on myös kiinnostavin

Matka

Eurooppa keskellä Karibiaa

Pelikaani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Historia yhdistää ja erottaa saaria.

Eksoottinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dominican

Ihan

ylittää merta. Kohta se syöksyy jyrkästi kohti vedenpintaa, saa kalan ja jatkaa lentoaan yli palmujen. Merivesi on kirkasta, aurinko kuumottaa. Kirkkaanpunaiset ravut kaivavat kolojaan vaaleaan rantahietikkoon.Tällaista on Karibialla, Euroopan unionissa.Guadeloupen saaristo kuuluu Ranskaan. Lentokentän passintarkastuksessa on jono EU-kansalaisille. Ulkona liehuvat Ranskan ja Euroopan liput. Autonvuokraus sujuu parhaiten ranskaksi ja vain euroilla, ja vuokra-auto on Ranskan rekisterissä.Sen jälkeen voi ajaa ruokaostoksille ranskalaiseen Carrefouriin ja jatkaa Grande-Terren hälyiseltä turistisaarelta sillan yli Basse-Terren rauhaan. Guadeloupella on seitsemän asuttua saarta, ja vain kapea meren kanava erottaa pääsaaret toisistaan.Hyväkuntoinen tie halkoo teollisuusaluetta ja ohittaa hypermarketteja. Kohta tie viistää sokeriruokoviljelmiä, sitten sademetsää.Karibia kiehtoo. Pienillä Antilleilla saarelta toiselle pääsee katamaraaneilla, ja merimatka kestää vain pari tuntia. Lento Pariisin kautta Ranskan hallintoalueelle on edullinen. Siksi saarihyppelyn lähtömaaksi valikoitui Guadeloupe.Seuraava saari Guadeloupesta etelään on Dominica, sitten Ranskan Martinique.Löytöretkeilijä Kristoffer Kolumbus löysi saaret vuonna 1493. Ranska otti ne hallintaansa, tosin Britannia miehitti välillä niistä jokaista. Dominica jäi brittien hallintaan, kunnes itsenäistyi vuonna 1978. Muut jäivät Ranskan alaisuuteen.Historia yhdistää ja erottaa saaria. Sen tajuaa kunnolla vasta perillä.Ranska tukee saariaan. Ajotiet ovat hyvässä kunnossa. Martiniquen pääkaupungissa Fort-de-Francessa bussit kulkevat aikataulussa, ja matkalipun saa automaatista. Kaupoissa ei jaeta muovipusseja, ja muoviroskaa näkyy kaduilla vain vähän.Toisin on Dominicalla, joka on Karibian köyhimpiä valtioita.Hurrikaani Marian tuhot syksyltä 2017 ovat pitkälti korjaamatta. Ajotiet ovat raivaamatta, sähkölinjat repsottavat. Useat talot ovat ilman kattoa. Majoituspalvelu Booking.comissa esitellään yhä autioitunutta hotellia, jonka ikkunoissa on vanerilevyjä.Bussit kulkevat, kun ne täyttyvät. Roskaa on kaikkialla. Ruokakaupoissa tuotteet pakataan lähes yksitellen jopa kaksinkertaisiin muovipusseihin, ja jätehuolto ontuu.Silti Dominica on kolmesta saaresta kiinnostavin.luonto on hurja. Karibianmeri länsipuolella on kristallinkirkas, Atlantti itäpuolella tuulinen, sademetsän äänet hekumallisia, äkilliset sateet rajuja.Vaeltaminen on elämys. Rankin reitti kulkee sademetsän ja rikintuoksuisen laakson läpi Kiehuvalle järvelle, joka porisee 92-asteisena. Välillä tuuli äityy, ja on painauduttava maahan. Kallionseinää on kiivettävä köyden avulla.Kuudessa tunnissa jalat väsyvät. Hikoilun jälkeen voi pulahtaa kuumaan lähteeseen.Dominicassa järjestetään valasretkiä. Ryhävalaita näkyy lähes aina, tosin vain selät ja pyrstöt erottuvat. Saaren pohjoisosan matkailuvaltti on joki, jossa kuvattiin toista Pirates of the Caribbean -elokuvaa. Etelässä parasta on snorklaus Samppanjariutalla, jossa vedenalaiset kuplat nousevat tulivuoripitoisesta pohjasta.Dominican jälkeen Guadeloupen ja Martiniquen elämykset jäävät varjoon.Guadeloupen ykköskohde on La Soufrièren tulivuori, joka syöksee kuumaa savua kuin hornankattila. Martiniquella on parhaat rannat. Eteläkärjen Grande Anse des Salines on huippuranta uimiseen. Anse Noirella voi nähdä merikilpikonnia.Saaret elävät pitkälti turismista. Valtavat risteilyalukset vaihtuvat satamissa päivittäin.Ranskan saarilla turistit ovat lähes poikkeuksetta ranskalaisia. Ilman auttavaa ranskaa ei pärjää, jos haluaa majoittua yksityisissä majoituspaikoissa.lopuksi käytännön vinkkejä. Auto on lähes välttämätön. Majoitukset, vesiputoukset ja muut nähtävyydet ovat usein pikkuteiden päässä. Dominicalla vuokrausta tosin kannattaa harkita, sillä tiet ovat paikoin kehnoja ja liikenne vasemmanpuolista.Guadeloupessa ja Martiniquella hinnat ovat euroissa, joten niitä on helppo vertailla.Martinique on kallein. Saarilla ruoka maksaa ylipäätään enemmän kuin Suomessa, ja aurinkorasvan kaltaisista ”turistituotteista” joutuu helposti pulittamaan viisitoista euroa.Majoituksen kahdelle saa 50–80 eurolla, ja huoneistot olivat parhaimmillaan hienoja. Paitsi Dominicalla, jossa liioittelu on yleistä. Huoneisto rannalla voi hyvinkin löytyä kilometrin päästä merestä tai olla tuntuvasti nuhjuisempi kuin valokuvissa.Muuten vastoinkäymisiin ei juurikaan tarvitse varautua.Martiniquelta saarihyppelyä voi jatkaa etelään Saint Lucian saarivaltioon. Katamaraaneja kulkee usein. Karibialaiset ovat ystävällisiä. Ilahduttavaa on sekin, että saarilla voi liikkua ilman haljua tunnetta siitä, että lompakosta on pidettävä tiukasti kiinni.