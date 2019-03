Pariisin-matkalla kannattaa suunnata myös pohjoiseen: Seinen varrella on häkellyttävän kauniita paikkoja

Matka

Jokivarren jalokivet

Tämä

Kukkaloiston keskellä

fondation-monet.com. Auki 23.3.–1.11. 2019 päivittäin 9.30–18. Aikuisten ennakkolippu 10,50 euroa.

Herkuttele kuin Hemingway

Joki houkutti hyökkääjiä

Kalastajakylä viehättää

Näin etenet Seinen vartta:

Pariisista voi matkata Seinen rannoille junalla, autolla tai jokilaivalla. Pariisista lähtevät Normandian-jokiristeilyt kestävät useita päiviä, jopa viikon, ja päättyvät usein rannikolle Seinen suulle. Jokiristeilyt lähtevät Pariisin keskustasta yleensä Grenellen laiturilta.

Maitse matkatessa kannattaa vähän oikoa kiemuraisen joen mutkia. Helpoimmin matka taittuu autolla. Nopein reittivaihto on Pariisista Normandiaan vievä A13-moottoritie, mutta moottoritieltä Seinen jokimaisemia ei juuri näe.

Junalla matkustaminen vaatii enemmän säätöä, vaikka Ranskan rautatieverkosto onkin kattava ja yhteydet nopeita. Päärautatielinja vie Pariisista Rouenin kautta Le Havren kaupunkiin. Honfleurin rannikkokaupungissa ei ole enää omaa juna-asemaa, vaan lähimmät asemat ovat Pont-l’Évequessa, Le Havressa ja Trouville-Deauvillessa.

Myöskään Givernyyn ei ole rautatieyhteyttä, vaan junan kyydistä pitää jäädä läheisessä Vernonin kaupungissa muutaman kilometrin päässä.

Paras matka-aika on keväästä syksyyn. Osa nähtävyyksistä on talvella suljettu.