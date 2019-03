Matka

Meidän pitäisi korjata halpalentojen vääristämät vahingolliset asenteemme

Otin

Kirjoittaja on tietokirjailija ja tv-tuottaja, jonka mielestä japanilaisten luotijunien nopeudelle, täsmällisyydelle ja jarrutustarkkuudelle ei löydy voittajaa tästä maailmasta.

pitkästä aikaa yöjunan Lappiin. Miellyt­tävämpää matkustus­muotoa ei ole olemassa.Illalla auto suksineen ja pakaaseineen Pasilassa kyytiin, mukulat makuuvaunuun ja levyksi.Aamulla levänneenä herätys jossain Kemin kantturoilla, aamupuurot ravintolavaunussa ja Kolarista nokka kohti pohjoista.Mikä parasta: matka itsessään on elämys. Kerrossängyt, hampaidenpesulavuaari ja päämäärätön vaeltelu junan käytävillä toimivat diginatiiveillekin kuin se kuuluisa junan vessa, jonka käyttöliittymää käytiin useamman kerran hämmästelemässä.Juna kolkkasi, lapset tuhisivat unissaan, elämä oli raiteillaan. Heittäydyin nostalgiseksi: samanlaisessa retrovaunussa matkasin itsekin faijan kanssa Lappiin joskus 1980-luvulla.Ajattelin majesteetillista Trans-Siperian junaa ja ikkunasta siintävää Baikaljärveä. Intian Konkan Kanya Expressiä, jolla matkattiin Mumbaista Goaan, käytävällä chaiwallah kaupittelemassa makeaa mausteista maitoteetä selkärepputermoksesta.Mikä siinä onkin, että junamatkat ovat painuneet mainiosti mieleen, kun taas lentomatkoja ei välitä juuri muistella?Mainion vastauksen tarjoaa filosofi Tuomas Nevanlinna esseekokoelmassaan Hyväkuntoisena taivaaseen. Hänestä junalla meneminen on matkustamista, jossa juuri matkanteon prosessi on aito osa itse matkaa.”Sen sijaan lentäminen ei ole matkustamista vaan kuljetusta, transportaatiota. Transportaatiossa itse matkustamisen prosessi on vain kiusallinen perillepääsyn hidaste.”Entistä useampihan haluaisi vähentää lentämistä. Keskustakirjasto Oodissa on vedetty junamatkailuluentoja täysille saleille, Facebookissa Maata pitkin matkustavat -ryhmän jäsenmäärä on jo yli 8 500.Junamatkailu voi olla yksi ratkaisu kestävämpään matkailuun, mutta ensin olisi korjattava halpalentojen vääristämät asenteemme. Keskiöön olisi nostettava matka, ei pelkkä pikainen perillepääsy.Rataverkosta homma ei kiikasta. Kolarista pääsee rautahevon kyydissä vaikka Vietnamiin asti, ja Tukholmasta Berliiniin jopa nopeammin kuin Kolarista Helsinkiin.Ja jos päättäjillä on vähänkin järkeä ja vastuuntuntoa, voimme viimeistään 2020-luvun lopulla ottaa lautan Tallinnaan ja hypätä yöjunaan, joka vie meidät Wieniin pitkin uutta Rail Balticaa. Tuohon vielä se Tallinna-tunneli, ja olisimme – ensimmäistä kertaa – osa eurooppalaista valtasuonistoa.