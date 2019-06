Sardellia pihvissä, pullassa ja marinadissa: Italian herkuttelulomalla sardellia saa monessa muodossa, mutta mikä se edes on?

Matka

Sardellia pihvissä, pullassa ja marinadissa: Italian herkuttelulomalla sardellia saa monessa muodossa, mutta m

On kahdenlaisia

Parin

Amalfin

Pöytään

ihmisiä, sardelleja rakastavia ja niitä inhoavia.Ja sitten on tietysti myös niitä, jotka eivät ole sardellia maistaneetkaan.Italian pyörryttävän kauniilla Amalfin rannikolla sijaitseva pieni Cetaran kalastajakylä tunnetaan sardelleistaan, joita myydään kylän joka kaupassa ja tarjoillaan kylän ravintoloissa.Ceterassa kannattaa käydä – tuoreiden sardellien tai tonnikalan vuoksi, tai sitten niistä huolimatta. Kylä on perinteinen kalastajayhteisö, pieni ja vaatimaton ja tyystin erilainen kuin naapurin loistokkaat rantakaupungit Amalfi tai Positano.Cetaraan ei pääse aivan helposti. Itse matkustin Napolin lentokentältä taksilla, joka maksoi 130 euroa, koska saavuin niin myöhään illalla, ettei bussi enää kulkenut.Fiksumpi vuokraa auton tai saapuu läheiseen Salernon kaupunkiin päiväsaikaan. Roomasta Salernoon pääsee junalla parissa tunnissa, Napolista alle tunnissa. Salernosta Cetaraan pääsee helposti bussilla tai taksilla.Paras tapa matkustaa Amalfin rannikolla kesällä ovat vuorolaivat, joilla pääsee kylästä ja kaupungista toiseen useita kertoja päivässä. Laivalla ei ole kuuma kuten ahtaassa bussissa, ja samalla pääsee näkemään Amalfin huimaa vertikaalista rannikkoa mereltä. Rantatie on varsinkin kesällä niin täynnä, että laivalla liikkuminen saattaa olla myös nopein tapa vaihtaa maisemaa.tuhannen asukkaan Cetara uinuu talvella horroksessa, mutta kun sardellin ja tonnikalan kalastus keväällä alkaa, alkaa Cetarassakin kuhina. Kylässä on edelleen 50–60 ammattikalastajaa, ja sinne saapuu keväällä isoja tonnikalatroolareita muualta Italiasta.Moni pelkää syödä tonnikalaa, koska sitä on vuosia boikotoitu liikakalastuksen ja epäinhimillisten kalastusmetodien vuoksi. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Kalastusta on uudistettu ja voimakkaasti rajoitettu, ja kannat ovat elpyneet.Mutta mikä se sardelli oikein on? Italiaksi alici, englanniksi anchovy, ranskaksi anchois. Moni sekoittaa anjoviksen ja sardellin tämän nimityssotkun vuoksi. Meillä Pohjoismaissa tunnetaan ”Abban anjovis”, joka on oikeastaan kilohaili, joka säilötään mausteliemeen. Kastiketta kutsutaan myös matjes-kastikkeeksi. Sellaiseen sillikin usein säilötään.Sardelli muistuttaa muikkua, silakkaa ja kilohailia, mutta se on niitä ehkä hieman kauniimpi, sinikylkinen, reilun 10 sentin mittainen parvikala, jota pyydetään sen kutuaikaan muun ­muassa Italian rannikolla ja muualla Välimerellä.Sardelli säilötään öljyyn tai suolaan ja myydään yleensä pienessä lasipurkissa. Suolaan säilöminen on tuhansia vuosia vanha tapa, ja siitä on peräisin myös colatura, sardelliuute, josta on nyt tullut mestarikokkien muodikas herkku Italiassa.Colaturaa syntyy, kun sardellia säilötään suolassa jopa pari vuotta, ja päällä pidetään painoa. Vähitellen kala uuttuu suolan kanssa ja siitä saadaan mausteena toimivaa meripihkan väristä kalaisaa ja suolaisaa kirkasta nestettä. Nam!rannikolla sardellia syödään tietysti myös tuoreena. Yksi kuuluisimmista mutta ei hienoimmista ravintoloista on Antonio Grescenzon https://www.hs.fi/haku/?query=antonio+grescenzon Punto & Pasta, jota hän pitää poikiensa Matteon https://www.hs.fi/haku/?query=matteon ja Marcon https://www.hs.fi/haku/?query=marcon kanssa Cetaran pääkadun varrella.Antonio Grescenzo on kotoisin Cetarasta. Hänen perheessään on ollut kalastajia, mutta hän itse teki kuten moni muu alueen asukas sodan jälkeen, lähti muille maille vuosiksi. Hän työskenteli kokkina isoissa laivayhtiöissä, meni naimisiin, erosi ja muutti lopulta takaisin Cetaraan.Tuoreen pastan teko on oikeastaan Grescenzon erikoisala, ja siksi hänen ravintolassaan yhdistyvät nyt pasta ja kala.Päivällinen alkaa Antonion omalla bruschetta-reseptillä. Alkupalaleiville levitetään bufala-mozzarellasta ja ricottajuustosta itse tehtyä levitettä, päälle pari säilöttyä sardellifilettä ja persiljaa. Nautitaan Vesuviuksen laavarinteiltä kotoisin olevan, Falangina-rypäleistä tehdyn valkoviinin kanssa. Huippua!Ja sitten pastan kimppuun. Antonio pyöräyttää yksinkertaisen herkun: Itse tehtyä Amalfin ”spagettia”, scialatiellia, tuoreita sardelleja, läheisiltä kukkuloilta kerättyä villifenkolia ja manteleita. Päälle loraus colaturaa ja herkku on valmis.voisi kattaa myös sitruunasalaattia. Opin matkalla, että sitruunoita on todella montaa lajia ja ne tuottavat hedelmiä ympäri vuoden. Salaattisitruuna on iso, joko pyöreä tai käsikranaatin mallinen. Siinä on paljon valkoista kuoriosaa, joka myös syödään.Sitruuna kuoritaan ja leikataan viipaleiksi tai pienemmiksi paloiksi maun mukaan. Päälle oliiviöljyä, viinietikkaa, suolaa ja pippuria. Nämä neuvot sain Antoniota vastapäätä sijaitsevan vihanneskaupan pitäjältä. Hän esittäytyi vain etunimellään Luigi https://www.hs.fi/haku/?query=luigi

Cetarassa