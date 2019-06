Matka

Kaipaatko lyhyttä lomamatkaa, mutta aikaa ja rahaa on vähän? Lomaile pääkaupunkiseudulla, tässä parhaat vinkit

Kaipaatko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki

Pääkaupungissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotikaupunkilomalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Spesiaalimpaa

Vantaa

Sitten

Vinkit antoi Vantaa-seuran kulttuurituottaja, BRQ-festivaalin toiminnanjohtaja Karoliina Junno-Huikari ja ex-vantaalainen Hanna Muoniovaara Business Finlandilta.

Espoo

Monipuolisen

Lounasta

Vinkit antoi Espoota paljon kiertänyt ja kuvannut Tony Hagerlund ja Visit Espoon Eveliina Haarala.