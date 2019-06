Matka

Kalajoen ulko­saaristossa sijaitsee historiallinen kummajainen, jonne matkustaessa joutuu tavallaan ulkomaille

Kirjoittaja on kirjailija, tv-tuottaja ja Madventures-seikkailija, joka valmistelee Tunna Milonoffin kanssa uutta tv-sarjaa kotimaanmatkailusta.

on tilastollisesti komeimpien kotimaan matkailu­kelien aika. Ei siis ihme, että suurin osa suomalaisista aloittelee nyt kesälomaansa: vuonna 2018 kaikista työllisistä 33 prosenttia sai loma-ajakseen heinäkuun.Myös matkailukolumnistinne kesäloma alkaa tänä viikonloppuna, joten nyt on sopiva hetki tempaista esiin tärppini kesän 2019 reissuihin. Olkaa hyvät!. Upeita puistoja piknikeille, Merikeskus Wellamo, torilta possot ja kahvit, vesibussi eli tuurimoottori Pyhtään Kaunissaaren uusiin majoitus- ja ravintolapalveluihin – siinä melko täydellinen viikonlopun resepti. Kotka on muuten Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen aurinkoisin kaupunki.. Suomessakin voi matkustaa ulkomaille! Kaljaasi Ansio purjehdusristeilee Kalajoelta ulkosaariston Kallankareille, joka on edelleen virallisesti Ruotsin kuninkaan kalastajille määräämä itsehallintoalue. Kareilla eivät päälliköi Suomen lait eivätkä EU:n direktiivit – ainoa lakikirja on haminaortninki eli satamajärjestys vuodelta 1771.Milloinkohan oivallamme, että Lappi on muutakin kuin talvilomakohde? Esimerkiksi Levin läheltä Tonttulan elämyskylästä voi löytää lapsiperheelle paljon tekemistä: kullanhuuhdontaa, kotieläimiä, leipomista ja saturetkiä tonttujen kanssa ja kalastusta Ounasjoen mahtavissa maisemissa.. Suomessa taidekin herää henkiin kesällä. Stadissa suuntaisin Suvilahden graffitiseinille ja Make Your Mark -katutaidegalleriaan, Orivedellä Purnun kesänäyttely on nykytaiteen klassikko. ITE-taidetta eli suomalaista nykykansantaidetta on kartoitettu EU-rahallakin, ja hämmästyttäviä teosympäristöjä löytää kuin hippitatteja golfkentiltä.. Kesä-Suomessa kukkii myös näyttämötaide. Kuuluisimpien Pyynikin, Suomenlinnan ja Samppalinnan näyttämöiden lisäksi myös harrastajateatterit esiintyvät pitkin Suomea. Itse aion mennä mökiltä lasten kanssa Haminan teatteriin katsomaan Rölliä ja metsänhenkeä.. Huuhkajat ja Helmarit saadaan MM-kisoihin viimeistään, kun alamme joukolla tukea suomalaista jalkapalloilua. Siispä bongaamaan klassikkostadioneita ja paikallisia kannattajakulttuureita Rovaniemen keskuskentältä Arto Tolsa Areenan kautta helsinkiläiseen Koudan pyhättöön.Mitä jäi puuttumaan?