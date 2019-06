Upean hiekkarannan reunustama saari, mystinen kansallispuisto ja poikkeuksellinen lähiruokakeskittymä – Suomi-tuntijat vinkkaavat kotimaan suosikkikohteensa

Matka

Ihana loma Suomessa

Luonnon rauhaan

Au­rin­ko­lo­ma Är­jän­saa­res­sa Kajaanissa

http://luontoon.fi/arjansaari

http://haapalabnb.fi

Aukeita maisemia lähellä ­Norjan rajaa

Rajamotelli remontoitiin ja on nykyään nimeltään Näätämö Gateway.

http://luontoon.fi/sevettijarvi-naatamo

http://naatamogateway.fi

Tammelan kaksi kansallispuistoa

http://luontoon.fi/torronsuo

http://luontoon.fi/liesjarvi

Kartanoita ja historiaa

Tehdas­miljöön tun­nel­maa Kou­volassa

http://verla.fi

Kartanokierros Juvan ja Joroisten seudulla

Järvikylän kartano ei ole avoinna yleisölle paitsi heinäkuussa Joroisten musiikkipäivillä.

http://joroinenmusicfestival.fi

http://teahouse.fi

Höyrylaivalla kirjalliseen Kuopioon

http://mspuijo.fi

http://kuopionkulttuurihistoriallinenmuseo.fi

http://kuopionkorttelimuseo.fi

http://jahtihovi.fi

http://www.restel.fi/ravintolat/muikkuravintola-sampo

Hyvän ruoan perässä

Mökki­eväät Pälkä­neen lähi­ruoka­keskittymästä

Heikkilän juustolassa ei ole varsinaista tilamyymälää, vaan sen tuotteita myydään Rönnvikin viinitilalla, Katajan Lihan myymälässä ja Suttisen tilalla. Juustolasta voi kuitenkin ostaa etukäteen tilattuja tuotteita, myös tankkimaitoa omaan astiaan. Tiloilla on myös kesäkahviloita.

http://juustola.com

http://ronnvik.com

http://katajanlihaoy.fi

http://suttinen.fi

Suomen parhaat shawarmat Espoossa

Muikkupitsaa ja nahkiaisia Nelostien varrella

http://karoliinan.fi

Kaikkien jutussa mainittujen kohteiden aukioloajat, hinnat ja muut tarkemmat tiedot kannattaa tarkistaa niiden verkkosivuilta.