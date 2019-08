Matka

Museot todellakin pelastavat sadepäivän Reykjavikissa – tarjolla on peniksiä, punkkia, valaita ja tulivuoria

Reykjavikissa

Luonnollisen kokoisia valaita

Avoinna päivittäin kello 10–17. Aikuiset noin 21 euroa, 5–15-vuotiaat noin 11 euroa. www.whalesoficeland.is http://www.whalesoficeland.is/

Merenkulkua ja kalastusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avoinna päivittäin kello 10–17. 18–66-vuotiaat noin 13 euroa, muut ilmaiseksi. http://borgarsogusafn.is/en/reykjavik-maritime-museum http://borgarsogusafn.is/en/reykjavik-maritime-museum

Islannin historiaa

Avoinna ma-to kello 10–18, pe 11–18, la-su 13–17. Aikuiset noin 7 euroa, 0–17-vuotiaat ilmaiseksi. http://borgarsogusafn.is/en/reykjavik-museum-of-photography http://borgarsogusafn.is/en/reykjavik-museum-of-photography

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avoinna päivittäin kello 10–18. Aikuiset 16 euroa, lapset 6 euroa. https://www.sagamuseum.is/ https://www.sagamuseum.is/

Tulivuorten tuhkaa

Avoinna päivittäin kello 9–22. Pääsymaksu aikuiset noin 13 euroa, 10–16-vuotiaat noin 7 euroa. http://www.volcanohouse.is/ http://www.volcanohouse.is/

Revontulia

Avoinna päivittäin kello 9–21. Aikuiset noin 13 euroa, 6–18-vuotiaat noin 7 euroa. https://aurorareykjavik.is/ https://aurorareykjavik.is/

Lähes 300 penistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avoinna päivittäin kello 10–18. Aikuiset noin 12 euroa, yli 13-vuotiaat lapset aikuisen seurassa noin 7 euroa. https://phallus.is/en/ https://phallus.is/en/

Islantilaista punkkia

Avoinna päivittäin kello 10–22. Liput reilut 7 euroa. https://visitreykjavik.is/icelandic-punk-museum https://visitreykjavik.is/icelandic-punk-museum