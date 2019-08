Matka

Maata pitkin Espanjaan – Onko lentämisen välttäminen oikeasti ekologista, vaivan arvoista ja kallista?

Marseillen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hidastaminen

Ilmastonmuutoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun rakentaa reitille kiinnostavia välietappeja, matkanteosta tulee osa elämystä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eloisaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka

Juna

Matkustajarahtilaivan ilmastokuormasta on ollut ristiriitaisia arvioita.

Helsingistä

Kun ottaa huomioon välietapeissa vietetyt minilomat, vertailuasetelma muuttuu.

Entä

Kolmen

Aikatauluja ja lippuja useisiin Euroopan juniin: Bahn.de, Loco2.com, Trainline.eu sekä junayhtiöiden omat sivustot (Espanjassa Renfe.com). Elokuussa avattava Trainplanet.com myy kootusti Interrail-alueen eri junayhtiöiden lippuja ja paikkavarauksia.