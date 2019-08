Matka

Kalsarikännit ja kursailu on saatava Suomesta Unescon kulttuuriperintölistalle

Kiinalaisen

Moiseen

Toisaalta

Virolaiset ovat omineet savusaunan.

Itseäni

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, tv-tuottaja ja tietokirjailija, jonka listalta puuttuu Suomesta vielä Petäjäveden kirkko.

miljardöörin harrastuksena oli bongata jokainen Unescon maailmanperintökohde.Kun miekkonen vieraili Suomessa, taksi lähti lentokentältä mittari päällä kohti Vanhaa Raumaa, pysähtyi matkalla Sammallahdenmäen hautaröykkiöillä ja jatkoi päivän päätteeksi Merenkurkun saaristoon.Aamulla Vaasasta ajettiin Jyväskylän kupeeseen lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla: Petäjäveden vanha kirkko ja yksi Struven ketjun mittauspisteistä. Siitä Kymenlaaksoon Verlan tehdasalueelle ja illaksi Helsinkiin Suomenlinnaan. Taksikuski teki elämänsä tilin.harrastukseen pitäisi olla aikaa ja rahaa määrättömästi kuin kiinalaispohatalla: YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön maailmanperintöluettelossa on yli 1 100 luonto- tai kulttuurikohdetta 167 eri maassa. Itse olen käynyt hädin tuskin sadassa, vaikka olen matkustanut ammatikseni.Ukkelin ajatuksenjuoksua ymmärrän siinä mielessä, että maailmanperintökohteilla on vaikuttavuustakuu. En koskaan unohda Angkor Watin auringonnousua Kambodžassa, Togon betammaribe-heimon arkkitehtuuria, tiibetiläistorvien törähdystä Potalan palatsissa tai lekottelua Liparisaarilla aikana ennen lapsia.listalle on päästy myös lobbaamalla ja lehmänkaupoilla. Suomella on esimerkiksi seitsemän kohdetta (joista Struven ketju ja Merenkurkun saaristo jaetaan muiden maiden kanssa) ja Irlannilla kaksi, mutta Italialla yli 50.Kun kriteerinä ovat yleismaailmalliset erityisen arvokkaat kulttuuri- tai luonnonperintöarvot, moni keksisi Suomesta helposti seitsemän kohdetta lisää. Mutta niitä tuskin listalle enää saadaan – Eurooppa on muutenkin yliedustettuna.matkailijana inspiroi huomattavasti enemmän ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelo, jota Unesco niinikään hallinnoi.Listalla on yli 500 upeaa perinnettä 122 eri maasta – kaikkea sellaista, mitä reissussa tekee mieli nähdä, kuulla, maistaa ja kokea: ranskalaista gastronomiaa, jamaikalaista reggaeta, hindujen Kumbh mela -festivaalia tai kirgisialaista vuohenraatopooloa.Olikin järkytys huomata, että Suomesta ei tällä listalla ole mitään. Virolaisetkin ovat onnistuneet muiluttamaan sinne neljä asiaa – ja omineet, perkele, savusaunan!Tähän on saatava muutos. Esitän listalle välittömästi ainakin kalsarikännejä, pikkukaupunkien pilluralliperinnettä ja kursailua, vaikka on jo kahdesti kutsuttu kahvipöytään.