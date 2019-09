Matka

Lasten kanssa Viipuriin

Viipuri

Juna

Allegrossa on leikkivaunu, jonka yhteydessä on kirjasto.

Viipuri

Viipurin eurooppalainen ja keskiaikainen tunnelma vetoaa venäläisturisteihin.

Viipurissa

Viipurin

Kirjakaupoista löytyy edullisia askartelu- ja piirustustarvikkeita sekä värityskirjoja.

Viipurin

Lasten mieleen on myös tivoli Espilän vieressä.

Lisää tärppejä löytää Facebookin suomenkielisistä Viipuri-ryhmistä kuten ”Puskaradio Viipuri”, ”Viipurin kaverit” ja ”Viipurin matkailu”.

Viipurin hintataso