Ihmisarvo on Suomen menestyksen salaisuus – mutta tännekin halutaan synnyttää ryhmiä, joilta voi suojautua muu

Mitä eriarvoisemmaksi järjestelmät ajautuvat, sitä epämiellyttävämpää niissä on elää.

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, tietokirjailija, tv-tuottaja ja yrittäjä.

pistää aina pahimmin suomalaisen matkailijan silmään? Räikeä eriarvoisuus.En koskaan ole tottunut muureihin ja piikkilankaan, joilla vauraat eristävät asumuksiaan Meksikossa, Jamaikalla ja Venäjällä. Hämmennyn, kun amerikkalaisessa risteyksessä koditon mies tulee pyytämättä pyyhkimään auton tuulilasia.Kaikkein vaikeinta on kohdata huonokuntoisia kerjäläisiä – joukossa pieniä lapsia – joiden ohi puoli Delhiä kiiruhtaa suomatta ryysyköyhälistölle vilkaisuakaan.nousee kiukku: miksi ihmeessä tässä yhteiskunnassa ei tehdä asialle mitään? Missä helvetissä on näiden ihmisten myötätunto?Suomalaisen yhteiskunnan paras puoli on – ja sen maailma takoo matkustajan päähän tuhansin toistuvin esimerkein – että täällä järjestelmä antaa ihmisarvon lähtökohtaisesti jokaiselle. Se on uskomatonta luksusta. Se on menestyksemme salaisuus.Mutta tätä jakamatonta arvoa nyt monet haluavat alentaa, kuka milläkin perusteella. Halutaan synnyttää ryhmiä, joilta sitten voidaan suojautua piikkilangoin ja muurein. Ryhmiä, joita voidaan laittaa pyyhkimään tuulilasejamme tai joille voimme tuhahtaa kiiruhtaessamme töihin.Vistotti lukea tutkimusta Suomen rahaeliitin asenteista. Niissä heijastuivat aikamme pimeimmät fantasiat, mitä ihmisarvon ja demokratian kunnioitukseen tulee.yleistäminen ei päde tähänkään. Olin äskettäin eräässä seminaarissa, jossa yksi tämän vuosituhannen menestyneimmistä suomalaisyrittäjistä vaati yrityksiltä enemmän vastuullisuutta ja lyttäsi vanhan myytin siitä, että yrityksen tärkein ja ainoa tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.”Jos minä edellyttäisin tätä, puolet työntekijöistäni kävelisi saman tien ulos talosta. Tai ainakin toivoisin, että he tekisivät niin.”Vastuullisuusvaatimuksia on viime aikoina kuultu yllättävistäkin suunnista. Tällä viikolla talouslehti Financial Times vaati kapitalistista järjestelmää nollattavaksi, koska se on ”kasvanut kieroon”. Kesällä lähes 200 suurimman yhdysvaltalaisyhtiön johtajat linjasivat, että yritysten on toimittava myös ”asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteisön edun puolesta”.Siinä on järkeä, sillä tämänkin voi jokainen matkailija todistaa: mitä eriarvoisemmaksi järjestelmät ajautuvat, sitä epämiellyttävämpää niissä on elää – ennen pitkää niilläkin, joilla menee hyvin.