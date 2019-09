Matka

Euroopan maantiet ovat pyöräilijälle kuin aikuisten huvipuisto – koeajoimme viisi komeaa reittiä

Denía, Espanja

Pusken

Denían

Talven

Ohi voi pyyhältää kovia eurooppalaisia ammattilaispyöräilijöitä.

Kanssapyöräilijöitä

Voimakas

Deníaan pääsee lentämällä ensin Helsingistä Alicanteen. Pyörävuokra n. 23 euroa päivä. Oman pyörän kuljettaminen maksaa n. 55–100 euroa lentoyhtiöstä riippuen.

Mallorca, Espanja

Pahimpaan sesonkiaikaan sunnuntaiajelija tuntee itsensä hetkittäin teiden tukoksi.

Pelkästään

Maantiepyöräily

Mallorcalle pääsee lentämällä suoraan Helsingistä. Pyörävuokra n. 40 euroa/päivä.

Toscana, Italia

Lähden

Tryffelipasta ja tiramisu korjaavat nopeasti energiavajeen.

Toscanan Luccaan pääsee lentämällä Helsingistä Münchenin kautta Pisaan. Pyörävuokra n. 40 euroa/päivä.

Livigno, Italia ja Sveitsi

Kiipeämisen tuskaa helpottaa muiden pyöräilijöiden sympatia.

Tosin

Livignoon pääsee lentämällä ensin Helsingistä Milanoon. Pyörävuokra n. 50 euroa/päivä.

Zakopane, Puola

Tuntuu kuin olisi päässyt ajassa taaksepäin.

Zakopanen

Zakopaneen pääsee lentämällä ensin Helsingistä Krakovaan. Pyörävuokra n. 30 euroa/päivä.