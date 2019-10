Matka

”Ystävä” johdatti Marrakeshin parhaille markkinoille – perillä kaverit repesivät nauruun

”Teillä

Takanani marmatettiin, mutta luotin oppaaseemme kuin vuoreen.

Tunna

Kun

Merkittävin huijarien taito on se hienovarainen painostus.

Tähän

Kirjoittaja on tv-tuottaja ja tietokirjailija, joka oli tätä ennen matkoillaan joutunut huijarin tai taskuvarkaan uhriksi vain kerran: 12-vuotiaana Viipurissa.

"Teillä kävi tuuri", mies tervehti, kun pelmahdimme riad-majatalostamme ulos Marrakeshin medinaan, yhdelle tuhansista vanhankaupungin kujista."Berberit tulevat vuorilta tänne markkinoille kerran kuussa, ja se päivä on tänään. Voin näyttää teille reitin torille."Muistelinkin lukeneeni jostain Marokko-kirjasta berberiheimon osuuskunnasta, joka kaupitteli laadukkaita käsitöitä. Miekkosen arvelin nähneeni edellisenä iltana – ehkä hän oli majatalon portinvartijan kaveri?"Se olisi mahtavaa", innostuin. Olimme juuri kumonneet pullollisen erinomaista Atlasvuorten punaviiniä. Pikku kävelyretki kuulosti erinomaiselta iltapäiväaktiviteetilta.Tunna ja Matias olivat vastahakoisia. Otin matkanjohtajan asenteen: "Hei, nyt päästään spessuun mestaan."Mies lähti harppomaan Bab Doukkalan kujalabyrinttiin meidät perässään."Kymmenen minuuttia", äijä lupasi, kun astuimme jälleen yhdestä savitiilimuurin aukosta uudelle kujalle.Takanani marmatettiin, mutta luotin oppaaseemme kuin vuoreen: tuttu mies kuitenkin.Ohitimme aasivankkureita, vesimelonikauppiaita, huonekaluseppiä, hammameita, moskeijoita, kahvihuoneita. Jostain leijui makea kifin tuoksu.Etenimme sokkelossa hurjaa kyytiä. Takanani marmatettiin, mutta luotin oppaaseemme kuin vuoreen: tuttu mies kuitenkin.Kun olimme marssineet kolme varttia ties missä, mies pysähtyi erään mattokaupan eteen ja sanoi, että olimme perillä. "Mitä helvettiä", äimistyin. "Tavallinen turistirihkamakauppa!"Tunna ja Matias repesivät nauruun. Edessä oli peruskuvio: kovaääninen rähinä ja lopulta vähimmän vaivan tie, eli äijästä eroonpääsy "opasmaksun" jälkeen.Olin mennyt vanhaan kunnon mattokauppavedätykseen! Kaikista Marrakeshin turisteista juuri minä, kansainvälinen seikkailija ja matkakirjailija, jonka todellakin luulisi tuntevan katukusettajien metkut.Tähän saakka olin onnistunut välttämään vuosisatoja vanhat perusmenetelmät, joilla tenhotaan aina uusia matkaajasukupolvia: esimerkiksi intialaiset ennustajat (huijari "tietää" äitisi syntymäajan) ja kolmesta arvaamisen (arvaa minkä kupin alla noppa on, aluksi voitat rahaa ja lopulta häviät kaiken).Merkittävin huijarien taito on se hienovarainen painostus, jolla uhri saadaan lankaan ja lopulta maksamaan – milloin mihinkin tunteeseen, ystävyyteen, sääliin tai syyllistymiseen vedoten.Marrakeshilainen "ystävä" muistutti tärkeästä asiasta: matkaajan ei pidä koskaan laskea suojaustaan.

Kirjoittaja on tv-tuottaja ja tietokirjailija, joka oli tätä ennen matkoillaan joutunut huijarin tai taskuvarkaan uhriksi vain kerran: 12-vuotiaana Viipurissa.