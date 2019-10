Matka

Sitä syysloman illallista lasten kanssa emme unohda – ”Me ei ikinä oltais syöty noita valossa”

Otin tukea pehmustetusta seinästä ja onnistuin istumaan pöytäämme.

Miten ihmeessä Aleksandr osasi nostaa lattialle pudonneen haarukan?

Kirjoittaja on tv-tuottaja ja tietokirjailija, jonka seuraava matkakohde on Näkövammaisten liiton pimeä kahvila, Pimé Café, Helsingin Itäkeskuksessa.