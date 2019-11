Matka

Bangkok on täynnä hierontapaikkoja, mutta aidoimmillaan thaihierontaa tarjotaan temppelissä

Yhteistä kieltä hierojan kanssa ei ole, mutta hymyjen värittämä elekieli toimii hyvin.

Hieronnan yhteydessä tarjotaan lähes joka paikassa kupillinen yrttiteetä.

sekoittuu monien mielessä intiimihierontaan tai seksipalveluiden myymiseen. Aidolla thaihieronnalla ei ole mitään tekemistä seksibisneksen kanssa vaan sen juuret ovat buddhalaisuudessa.Thaimaahan hieronta levisi parisataa vuotta ennen ajanlaskun alkua Intiasta buddhalaisten munkkien mukana.Bangkokin Wat Phon temppeli on kuuluisa jo 1700-luvulta periytyvästä hierontakoulustaan. Temppelialueen massage-kyltti johdattaa rakennukseen, jonka tummissa lasi-ikkunoissa lukee englanniksi ja thaiksi Wat Po Thai Traditional Medical School.Vastaanottotiskin luona käy kova kuhina. Ryhmä aasialaisia matkailijoita neuvottelee hieronnoista. Tarjolla on sekä puolen tunnin että tunnin aikoja jalkahierontaan sekä perinteiseen thaihierontaan öljyllä ja ilman.Vastaanoton kovaääninen naisvirkailija osaa englantia vain muutaman sanan. Hieronta maksetaan ennakkoon ja maksuvälineenä käy luottokorttikin.Puolen tunnin jalkahieronta maksaa 340 bahtia eli noin 10 euroa. Hinnassa on perinnelisää verrattuna keskustan pienten hierontaliikkeiden taksoihin.huoneen seinustalla on nojatuoleja vieri vieressä. Keskellä huonetta on hierontasänkyjä, joissa saa thaihierontaa vaatteet päällä. Öljyhieronta tapahtuu verhon takana.Thaihieronnassa vaikutetaan kehon läpi kulkeviin energialinjoihin venytyksillä sekä käsillä ja jaloilla painelemalla. Hieronnan taustafilosofia perustuu intialaiseen lääketieteeseen, ja hieronnassa on mukana vaikutteita myös joogasta.Yhteistä kieltä hierojan kanssa ei ole, mutta hymyjen värittämä elekieli toimii hyvin. Mieshieroja hieroo molemmat jalat varpaanpäistä polviin rutiininomaisin varmoin ottein lääkemäiseltä tuoksuvan hierontavoiteen kera. Käsittely on rentouttava, mutta vastaanottotiskiltä kantautuva puheensorina ei edistä rentoutumista.Hieronnan jälkeen askel on keveä. Temppelialue tarjoaa loistavat puitteet rentoutumiseen.Suurin osa matkailijoista ja pyhiinvaeltajista käy katsomassa vain kuuluisan makaavan, 46 metriä pitkän ja 15 metriä korkean Buddha-patsaan. Temppelialueen laidalla puiden varjossa on patsaita, joista osa näyttää mallia jooga-asennoille. Lukuisat kissat torkkuvat varjossa patsaiden luona.saa hierontaa myös esimerkiksi kiinalaiseen vyöhyketerapiaan eli refleksologiaan erikoistuneen Foot Master -yrityksen kahdessa hoitopisteessä. Kiinalaiselle vyöhyketerapialle on tyypillistä, ettei hieroja kevennä kosketuksen painetta kipupisteiden kohdalla, vaan kivuliasta kohtaa painetaan ja hierotaan entistä vahvemmin.Käsittely voi siis olla enemmänkin kivulias kuin rentouttava, mutta jälkeenpäin olo on hyvä.Foot Masterilla on tunnin, puolentoista ja kahden tunnin mittaisia hoitopaketteja, joihin voi sisältyä refleksologian lisäksi myös erityinen yrttijalkakylpy, niska- ja hartiahierontaa sekä perinteistä thaihierontaa vartalolle. Edullisimmillaan tunnin vyöhyketerapian saa noin 15 eurolla.on Bangkokin pikkukatujen varsilla paikoin vieri vieressä. Hierojat odottavat asiakkaitaan liikkeen ulkopuolella istuen.Pikkuiset hierontaliikkeet ovat pääosin normaalia hierontaa tarjoavia edullisia paikkoja. Näiden liikkeiden työntekijät ovat pukeutuneet asiallisesti.Työntekijöiden pukeutuminen paljastaa turistille nopeasti paikat, joissa tarjotaan muutakin kuin hierontaa.hierontapaikoissa ei ole yksityisyyttä eikä aina kovin hiljaistakaan. Hiljaisuudesta ja yksityisyydestä pääsee nauttimaan parhaiten viiden tähden hotellien kylpyläosastoilla, joiden edullisimmat kokovartalohieronnat maksavat yleensä lähes sata euroa.Hieronnan yhteydessä tarjotaan lähes joka paikassa kupillinen yrttiteetä. Kylpylöissä teen kanssa tarjoillaan usein hedelmiä tai muuta purtavaa, joita voi nauttia hieronnan jälkeen rauhallisessa rentoutumistilassa.maksaminen ei ole Thaimaassa välttämätöntä, mutta hierojaa voi kiittää hoidon päätteeksi 50 tai 100 bahtin setelillä (noin 1,50–3 euroa).Ajanvaraus on suositeltavaa kylpylöiden hierontoihin, muualla ajanvarausta ei tarvita.