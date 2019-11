Matka

Vodkamaa muuttuu vauhdilla pienpanimomaaksi – erikoisoluiden buumi näkyy etenkin Pietarin baareissa

Venäläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tsaari palkkasi britannialaisia panimomestareita hovinsa palvelukseen.

Venäläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiskin takana on vähintään 20 eri hanaolutta ja lisäksi jopa satoja eri pullo-oluita.

Vahvojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pietarin

Oluiden

AF Brew Taproom

Bakunin Pivnoje Kafe

Beergeek

Breaking Bad

Jawsspot

Palata no. 6

Redrum

Rockets & Bishops

Top Hops