Matka

Suomalaiset unohtavat, että aivan nurkan takana on matkakohde, josta on tulossa uusi Berliini

Kuvitelkaa,

Paitsi

Rajavartija torppasi viisumin, koska siinä luki Kyosti eikä Kyoesti.

Matka

Budjettimatkaajalle

Ilman

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija ja kirjailija, joka alkaa pikkuhiljaa päästä eroon omista Venäjän-matkailuun liittyvistä ennakkoluuloistaan.

että pääsisitte kotioveltanne alle 3,5 tunnissa Pariisiin, Lontooseen, Barcelonaan tai vastaavaan eurooppalaiseen kulttuurimetropoliin.Kuvitelkaa, että matka sujuisi hikoilematta, tungoksetta, jonottamatta. Istuisitte mukavasti, näkisitte maisemia käytäväpaikaltakin. Välillä jaloittelisitte, nauttisitte ehkä lasillisen.Rajamuodollisuudet hoituisivat lähes huomaamatta. Perillä astuisitte kulkuvälineestä ja olisitte 20 sekunnin kuluttua kaupungin vilinässä.Ja tämä kaikki vähäpäästöisesti.Mahdotonta!ettei ole. Kuvailin juuri lapsiperheen syyslomareissun Euroopan neljänneksi suurimpaan kaupunkiin.Junamatkamme Allegrolla Pietariin oli lähes täydellinen. Loistavaa ruokaa, lepäilyä, kylpemistä, kävelyä ja historiaa, joka kiehtoi lapsiakin.Meiltä suomalaisilta, minultakin, unohtuu aivan liian usein tämä: nurkan takana on merkittävä eurooppalainen kulttuurimetropoli – ihan samaa sarjaa (ja monella tapaa kiehtovampikin) kuin alussa mainitut viikonloppureissujen klassikkokohteet.oli siis lähes täydellinen, sillä Venäjän-matkaaja tarvitsee edelleen viisumin. Se voi olla matkalippuakin kalliimpi: junamatkustajan alennushintaan 80 euroa per passi.Lokakuussa kohulanseerattu ilmainen e-viisumi ei nimittäin junissa kelpaa. Kuulemma Venäjän rajavartijoilta puuttuvat vielä sähköisen viisumin lukulaitteet. Toisen huhun mukaan sellaisia olisi pian tulossa Viipurin asemalle.yhdistelmä bussimatkaa ja nettiviisumia tekee Pietarin-reissusta erittäin edullisen. Siinä piilee kuitenkin yksi riski, joka kävi toteen ystävälleni Kyöstille: rajavartija torppasi viisumin, koska siinä luki Kyosti (olisi pitänyt lukea Kyoesti). Matka päättyi Vaalimaalle.Onneksi e-viisuminkin saa kohtuuhintaan Venäjän paperitöihin vihkiytyneiltä toimistoilta. Käytän itsekin niitä, vaikka olen työkseni anonut viisumeita ja selvitellyt sekavia rajamuodollisuuksia monissa maailman Byroslavioissa.viisumisäätöä selviää myös Helsingistä laivamatkaileva. Sitäkin voisi testata: kaksi yötä Pietarissa hotellissa, yöt mennen tullen laivassa.Mutta viisumeista viis. VR ennustaa, että Allegro tekee tänä vuonna oman matkustajaennätyksensä, yli puoli miljoonaa. Se on hyvä uutinen, sillä entistä useampi alkaa tajuta tämän: Pietari on uusi Berliini.