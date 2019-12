Matka

Tallinnan joulutori on Euroopan paras – kokosimme jouluiset vinkit päiväretkelle

Tallinna

Kalamajan

Päivämatkalla

Telliskiven hinnat ovat usein edullisempia kuin vanhassakaupungissa.

Telliskivessä

Raatihuoneentorin

Tallinnassa on myös lukuisia joulumyyjäisiä. Lisätietoja Visit Tallinn -sivustolta https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/discover/blog/christmas-fairs-in-tallinn . Täsmätietoa nähtävyyksistä ja ravintoloista saa esimerkiksi Sooloiluja-blogista ja Tallinnatärpit-Facebook-ryhmästä.