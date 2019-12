Matka

Pyllistin hanuritohtorille Thaimaassa – sillä hetkellä en tiennyt, että olin matkailutrendin edelläkävijä

Kauniit sairaanhoitajattaret saattelivat automaattiovista.

Tuomiopäivän turismikin on tulossa.

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, kirjailija ja tv-tuottaja, joka ei ole suurennuttanut rintojaan Tallinnassa, vaikka siltä vähän näyttääkin.

sitten jouduin harmillis-koomilliseen leikkauskierteeseen, kun Papua-Uusi-Guinean viidakossa saamani hiertymä pääsi tulehtumaan.Harmillista oli, että tulin alle kahdessa vuodessa lääkärin puukottamaksi yhteensä 13 kertaa, syöneeksi yli 20 antibioottikuuria ja viettäneeksi viikkokausia vuodelevossa. Jostain oli siis pakko repiä komiikkaa: ongelmakohde oli ns. pöllönsilmä eli paikka, johon aurinko ei paista.Kuten kaikki epätoivoiset potilaat, etsin ihmeparannusta internetistä – ja bongasin thaimaalaisen hanurikirurgin, joka oli kehittänyt uudenlaisen sulkijalihasleikkauksen. Varasin ukkelille saman tien ajan seuraavalle Bangkokin-työmatkalleni.Intiassa olin käynyt sairaalassa, jonka käytävillä haahuili kulkukoiria. Ennakkoluuloni aasialaista terveydenhuoltoa kohtaan kuitenkin karisivat, kun astelin sisään Bumrungradiin (englannin kielen sana bum, pylly, ei liity asiaan). Kuin olisi viiden tähden hotelliin kävellyt!Terveystiedot täyteltiin kuin hienossa pankkisalissa, kauniit sairaanhoitajattaret saattelivat automaattiovista ilmastoiduille käytäville. Vastaan tuli öljysheikin näköistä porukkaa perheineen, vaimoilla Vuittonit käsipuolessa.Pyllistin herra tohtorille. Hän kehui suomalaiskirurgin työnjäljen ja pahoitteli, että tähän ”Aunuksen ihmeeseen” ei uusi leikkaustekniikka tarjoa ratkaisua. Suositteli menemään rannalle, uimaan meressä ja ottamaan ilmakylpyjä – aika parantaisi (näin lopulta kävikin).tuli mieleen, kun luin Helsingin Matkailusäätiön tuoretta, mainiota raporttia matkailun tulevaisuudesta. Sen koonnut futuristi Elina Hiltunen kuvailee yhdeksi matkailun mahdolliseksi tulevaksi trendiksi terveysturismin.Suosittujen terveysturismikohteiden listalla komeilevat Bumrungradin (400 000 terveysturistia vuodessa) ja Thaimaan lisäksi esimerkiksi Brasilia ja Meksiko. Suomalaisille terveysturismi on tuttua Virossa.pohtii, että Suomi voisi olla houkutteleva kohde terveysturisteille esimerkiksi syöpähoidoissa. Minä puolestani mietin tänne leikkauksiin lennätettäviä huippujalkapalloilijoita.Sen sijaan takkuileva soteuudistus ja 200 miljoonan lisälaskuyllärin tehnyt Apotti-tietojärjestelmä sopisivat lähinnä tuomiopäivän turistin ihmeteltäväksi. Semmoinenkin trendi on kuulemma tulossa. Tuomiopäivä tosin varmaankin tulee jo ennen kuin edellä mainitut on saatu kuntoon.