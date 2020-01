Matka

Nyt jo tiedetään, mistä lähivuosien tärkeimmät turistit tulevat – ja suomalaisten kannattaisi ottaa heidät avo

Kiinan arvioidaan myöntävän psykedeeliset 140 miljoonaa uutta ulkomaanpassia.

Ylimielisyydelle ei ole sijaa.

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, tv-tuottaja ja kirjailija, joka osaa ehkä tilata kiinaksi oluen.

2000-luvun alussa röhnötimme Kiinassa, karstikallioistaan kuulussa Guilinin Yangshuossa terassikaljoilla, omasta mielestämme kokeneina kansainvälisinä seikkailijoina.Yhtäkkiä kadulle ilmestyi kummia terhentäjiä: samanlaisiin pikeepaitoihin ja lippiksiin sonnustautuneina he heiluttivat pitkien sauvojen päissä liehuvia viirejä ja puhalsivat pilleihinsä.Pian kulman takaa rynnisti isompi joukko pikeekiinalaisia, jotka touhottaen järjestyivät pilli-ihmisten osoittamiin jonoihin. Muutama haukahtava käsky, ja viiriosastot lähtivät marssimaan kukin omiin suuntiinsa.nauruun: turisteja!Koimme tyypillistä reppureissariylemmyyttä – kuljimmehan omia polkujamme vieraassa kulttuurissa, ja nämä ihmiset olivat ilmeisesti niin avuttomia, etteivät olisi löytäneet kotimaassaankaan mihinkään ilman pillejä, viirejä ja yhteneväisiä asusteita.palasi mieleeni, kun pohdin matkailun suurimpia muutoksia tulevalla vuosikymmenellä.Yhtä merkittävimmistä muutoksista kuvaa Kiinan suurimman matkatoimiston Ctripin pomo Jane Sun Economistin The World in 2020 -julkaisussa.Kun me ylpistelimme Yangshuossa, matkailu oli vain harvojen kiinalaisten herkkua – ja ulkomaanmatkailu vielä harvempien. Silloin kiinalaisten osuus maailman matkailukulutuksesta oli 3 prosenttia – nyt se on jo 21 prosenttia.luvut tulevat vain kasvamaan: 2020-luvulla Kiinan arvioidaan myöntävän psykedeeliset 140 miljoonaa uutta ulkomaanpassia kasvavan keskiluokan reissuhimoa tyydyttämään.Mutta siinä missä suomalaisten matkailu on mullistunut Seiväsmatkojen Kanaria-aikakaudesta, eivät myöskään kielitaitoiset kiinalaismillenniaalit jää kaipaamaan viirejä ja kädestä piteleviä oppaita.Heidänkin tarpeitaan ohjaavat matkailun megatrendit: yksilöllisyys, itsenäisyys, kokemuksellisuus ja kulttuurinen oppiminen.viittaa siihen, että seuraavien 20 vuoden aikana maailman tärkeimmät turistit tulevat Kiinasta.Toivottavasti suomalaiset matkailuyrittäjät ja turisminedistäjät ovat valmiina nappaamaan virrasta oman, kestävän ja maksukykyisimmän osansa.Ylimielisyydelle ei ole sijaa, sillä onnistuminen vaatii suomalaisilta kielitaitoa ja Kiinan-ymmärrystä. Niiden hankkimiselle alkaa tulla kiire.