Matka

Junamatka Ruotsin Lappiin tarjoaa tyylikästä menneen ajan tunnelmaa ja lumikinoksia

Helsingistä

Aamukuuden

Potkukelkka on paras kulkupeli katsella kaupunkia.

Seuraavana

Perillä

Tarjolla on rieskaa ja maksamakkaraa, silliä ja ruusunmarjakeittoa.

Päivä

Meininki oli rajua kuin Kalifornian kultaryntäyksessä.

Kävelemme

”Ilmassa on paljon surua. Mutta kaikki tajuavat, ettei kaupunki elä ilman kaivosta.”

Kaikkien

Illalla

Aisakellot kilisevät, valjaat narisevat ja jalakset suhisevat hankea vasten.

Köhlerin

Köhler

Entä

Kemiasta innostunut poika räjäytti kokeillaan kartanon toisen siiven.

Seuraava

Kiipeilemme

Viimeisenä