Genevejärven ympäristö tarjoaa alppimaisemia, viehättäviä pikkukaupunkeja, kiehtovaa historiaa ja suussasulavia herkkuja

Matka

Genevejärven ympäristö tarjoaa alppimaisemia, viehättäviä pikkukaupunkeja, kiehtovaa historiaa ja suussasulavi

Jos

Läheiset pikkukaupungit kutsuvat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juustofondueta ja taidetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaelluksen kruunaa lounas alppimaisemissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

www.telemarecottes.ch

Sukellusta ja turismia

Sukelluskeskuksia: Scub’h20 Morgesissa, lähellä Saint-Prexiä: http://scub-h2o.ch Diving Shop Immersion Genevessä: https://www.diving-immersion.ch

Katedraalin kautta museoon