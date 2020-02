Matka

Kirjoittaja on Helsingissä kasvanut maailmanmatkaaja, kirjailija ja tv-tuottaja, joka kävi ensimmäistä kertaa Espoossa vasta 17-vuotiaana.

vaimon syntymäpäivän kunniaksi yllätysmatkalle.Etukäteen kerroin, että olisi pakattava lentolaukkuun yhden yön reissuvarustus, jolla pärjää sekä nollakelissä että baarissa.Rouvaa tuleva vuorokausi selvästi mietitytti: Tallinna? Tukholma? Pietari? Vai kenties Riika, Krakova tai Maarianhamina?Pian totuus selvisi tv-ohjelma Napakympistä tuttuun tapaan: yllätysreissu suuntautuisi kokonaisen kymmenen kilometrin päähän, pittoreskiin Itä-Helsinkiin!hoidettiin shoppailu pois alta – työkäyttöön sopivaa kolttua oltiin kuulemma oltu jo pitempään vailla.Täsmäisku Marjaniemen pientaloalueelle ja siellä kasvaneen suunnittelijan Paola Suhosen Ivana Helsinki -myymälään, joka oli nähtävyys jo itsessään.Sitten kulttuuria. Itäpuolella pysyteltiin juuri ja juuri, sillä Sörnäisissä sijaitsee täydellinen treffi-illan elokuvateatteri Riviera. Siellä voi laatuleffan lisäksi nauttia mainioita juovukkeita ja pikkusuolaisia.takaisin Itäkeskukseen. Kun matkustaa julkisilla tuttujen perusreittiensä ulkopuolella, tuntee heti olevansa kuin vieraassa kaupungissa.Milloin olin viimeksi käynyt Kurvin metriksellä – ehkä kahdeksan vuotta sitten?Leffan ja lasillisten päälle oli hyvä ottaa pikku tsuppaus Puhokselle, joka on yksi Suomen vanhimmista ostareista. Kansainvälisempää tunnelmaa tuskin Helsingistä löytää.Ravintola Kirkukin täpötäydessä vesipiippusalongissa pelasimme noppaa, joimme kahvia, maistelimme baklavaa ja kuuntelimme uusimpia arabialaisia ja Bollywood-hittejä.yksityismetro Rastilaan, josta iltamarssi pitkin uneliasta Mogadishu Avenueta eli Meri-Rastilantietä. Vaikka stadilainen olenkin, en ollut koskaan ennen kävellyt näillä kulmilla.Vuosaaren Ramsinrannassa meidät palkittiin: entinen pankin koulutuskeskus on muuttunut hotelliksi, joka edustaa upeaa 1970-luvun Suomi-designia.Kun aamulla herättyään katseli kauniille Kallahdenselälle, ei todellakaan muistanut olevansa vain muutaman kilometrin päässä kotoa.jos lomasuunnitelmasi ovat levällään, vaikka talvilomakausi alkaa, ei hätää. Lähimatkailu pelastaa.Useimmilla suomalaisilla on kättensä ulottuvilla kymmeniä kiinnostavia, hauskoja, halpoja ja nautinnollisia kohteita, joissa ei ole koskaan tajunnut tai kerinnyt käydä.Suosittelen lämpimästi kokeilemaan ensi tilassa yksityis-, ryhmä-, rengas- tai kiertomatkaa omilla kotinurkilla!