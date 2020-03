Yleiset banjat, saunat, ovat Venäjällä satoja vuosia vanha perinne. Pelkästään Pietarissa on peräti kuutisenkymmentä kaikille avointa banjaa, joista valita – sitten, kun koronavirustilanteen puolesta matkailu on jälleen suositeltavaa.

Makaan vatsallani pietarilaisen banjan lauteilla. Saunottaja Marina asettaa tammivihdan tyynyksi poskeni alle ja peittää toisen posken koivuvihdalla. Lehtien raikas tuoksu tunkeutuu nenään.

Toisella lauteella venäläisestä saunarituaalista nauttii Valentina, joka kertoo käyvänsä Pietarin yleisissä saunoissa viikoittain.

Marina sulkee saunan oven ja heittää vettä kiukaalle niin, että saunan lämpötila nousee kipakasti. En osaa arvioida asteita, mutta höyryn ja lämmön yhteisvaikutus tuntuu hyvin kuumalta. Höyry laskeutuu katolta iholle.

Marina kastelee pari vihtaa kylmään veteen ja pirskottaa vettä ympäri kehoani. Kylmä vihta vilvoittaa kuumassa saunassa. Sitten hän vihtoo napakalla otteella jännityksiä pois kehosta.

Vihtominen kestää viitisen minuuttia. Sitä seuraa huuhtelu viileällä vedellä suihkuhuoneessa. Marina valelee viileää vettä iholleni.

Yleisiä saunoja rakennettiin Pietariin jo 1700-luvulla.

Minun ei tarvitse muuta kuin istua. Jaloille hän heittää hyvin kylmää vettä virkistämään verenkiertoa.

Testaan yhtä Pietarin noin kuudestakymmenestä yleisestä saunasta, joka löytyy kaupungin keskustasta pääkatu Nevski prospektin ja sivukatu Dektjarnajan kulmauksesta.

Kadun mukaan nimensä saanut saunakompleksi Dektijarnie bani kuuluu kaupungin ylellisimpiin yleisiin saunoihin. Siellä on omat kerrokset naisille ja miehille.

Komea kyltti ohjaa Dektijarnie banin löylyihin. Kuva: Liisa Takala

Vihtomisen lisäksi sauna tarjoaa erilaisia hoitoja ja hierontaa. Ainakin naisten sauna on hyvin siisti. Pienestä kahvilasta voi ostaa juomia ja ruokaa.

Olen tilannut saunan verkkosivuilta etukäteen saippuahieronnan ja päähieronnan. Makaan nyt vatsallani hierontapöydällä, ja Marina valuttaa pehmeää saippuavaahtoa päälleni. Hän levittää vaahdon vihdalla ympäri kehoani.

Sitten hän hieroo koko vartaloni karkeilla hierontakäsineillä. Hän kuorii samalla ihon pehmeäksi.

Pesijä levittää saippuavaahtoa vartalolle vihdan avulla Dektijarnie banissa. Kuva: Liisa Takala

Päähieronta on napakka käsittely, jonka päätteeksi hiuksiin levitetään naamio.

Saippuahieronta on mukavan lempeä ja rentouttava kokemus. Lihasten syvähierontaan siinä ei mennä.

Venäjän palkka- ja hintatasoon nähden saunapaketti on aika kallis. Löyly, vihtominen, hieronta, pyyhe, lakana, sandaalit ja huopahattu maksavat yhteensä 75 euroa.

Venäläisille sauna on yhtä tärkeä kuin suomalaisille. Yleisiä saunoja rakennettiin Pietariin jo 1700-luvulla Pietari Suuren ajoista lähtien. Kirjallisia merkintöjä venäläisten kylpyriiteistä on 1100-luvulta saakka.

Venäjällä tosin käytetään nimitystä banja. Venäläinen voi jopa närkästyä, jos hänen banjaansa nimittää saunaksi.

”Kun käyt löylyssä, ennaltaehkäiset sairaudet”, lukee Mitninskajan saunan kyltissä. Kuva: Liisa Takala

Neuvostoliiton aikana banjoissa käytiin paljon, koska kaikilla ei ollut kotonaan suihkua.

Nykyään on yleistä, että varakkaat rakennuttavat kaupunkiasuntoihinsa suomalaistyyppisiä sähkösaunoja. Myös hotelleihin rakennetaan ylellisiä sauna- ja kylpyläosastoja.

Saunablogia Pietarissa kirjoittava Anna Artemeva kertoo, että julkisissa banjoissa käy paljon iäkkäämpää väkeä, koska he oppivat käymään niissä jo neuvostoaikana 1970- ja 80-luvulla.

Nuoremmat eivät ole löytäneet banjoja yhtä hyvin, mutta kyllä heitäkin lauteilla näkee.

”Yleiset saunat yhdistivät ihmisiä ja eri sukupolvia. Neuvostoaikana oli suositeltavaa saunoa työpäivän jälkeen, koska saunassa puhdistuivat sekä keho että sielu. Tutut ja tuntemattomat keskustelivat löylyn lomassa. Saunassa välittyi tunne toisen ihmisen ymmärtämisestä ja välittämisestä”, Artemeva kertoo.

”Nykyisillä yksityisillä saunoilla ei ole samaa syvällistä eikä ritualistista merkitystä. Molemmat tavat saunoa ovat silti tarpeellisia. Sauna rentouttaa ja parantaa olipa se yksityinen tai yleinen.”

Moniin saunoihin pääsee ilmaiseksi yhdeksän ja kymmenen välillä aamulla.

Saunat ovat avoinna myös matkailijoille.

Moniin pääsee ilmaiseksi yhdeksän ja kymmenen välillä aamulla. Osa saunoista pitää ovensa kiinni maanantaina tai tiistaina.

Saunavuoroa ei tarvitse varata etukäteen, mutta hieronta ja vihtominen kannattaa tilata. Monissa paikoissa saunaan voi myös ostaa vihdan.

Useissa saunoissa on kaksi luokkaa, tavallinen sauna ja luksus-luok­ka, jossa on enemmän palveluja. Luksus-luokkaan kuuluu usein spa-osasto ja kylmävesiallas.

Artemevan mukaan venäläiselle saunan lämpötila ei ole tärkeä. Lämpö muodostuu sekä lämpötilasta että höyrystä. Löylytellessä lämpötila voi nousta 120 asteeseen. Jos sauna on lämmitetty 80 asteeseen, höyry voi lisätä lämpöä 40 astetta.

Useimmat julkiset saunat Pietarissa lämmitetään kaasulla.

Puulämmitteisiä on kolme, joista yksi on Mitninskaja. Tämä Pietarin vanhin sauna on iältään yli satavuotias.

Pietarissa on vain kolme puulämmitteistä yleistä saunaa. Yksi niistä on Mitninskaja, jonka pihalla kohoaa halkokasa. Kuva: Liisa Takala

Mitninskajaa joutuu hieman etsimään sivukadulta, vaikka sekään ei ole kaukana pääkatu Nevski prospektilta. Sauna löytyy talon sisäpihalta. Pihalla kohoaa iso kasa hakattuja halkoja.

Mitninskaja jakautuu halpaan yleiseen saunaosastoon ja luksus­osastoksi luokiteltaviin yksityissaunoihin, joita on useita.

Dektijarnieen verrattuna Mitninskajan yksityissauna tuntuu hieman nuhjuiselta. Testaamme saunan nimeltä Lux 3. Siitä piti maksaa varausmaksu jo Suomessa, sillä saunaa ei lämmitetä, ellei asiakas varmista tuloaan.

Yli 100-vuotias Mitninskaja on Pietarin vanhin sauna. Kuva: Liisa Takala

Ilman venäjän kielen taitoa etukäteisvarausta saattaa olla hankala tehdä. Yleiselle puolelle naisten tai miesten osastolle pääsee ilman varausta.

Sauna nimeltä Lux 3 on sisutettu karjalaistyyliin kelohongalla ja puulla. Puusauna on kuuma ja kiukaan sijasta siellä on uuni, jonne löylyvettä voi pirskottaa. Nenään leijailee hienoinen savun tuoksu.

Saunassa on kylmävesiallas, suihku, wc ja neljän hengen tilat pirtin pöydän ympärillä. Pari tuntia yksityissaunassa maksaa nelisenkymmentä euroa. Myös Mitninskajasta voi tilata hieronnan ja vihtomisen.

Dektijarnie bani, Dektjarnaja 1. http://d1a.ru/kontakty, Mitninskaja banja, Mitninskaja 17-19. http://mybanya.spb.ru/kontaktyi